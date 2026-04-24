AAP राज्यसभा में साफ! राघव चड्ढा BJP में शामिल, अयोग्य करने की होगी मांग | 10 बड़ी बातें

राज्य सभा में सांसद राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए. राघव चड्ढा ने शुक्रवार (24 अप्रैल) को संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस काफ्रेंस कर ये स्पष्ट किया हम, राज्य सभा में आम आदमी पार्टी के दो तिहाई सदस्य संविधान के प्रावधानों के मुताबिक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. राघव चड्ढा समेत अन्य राज्यसभा सांसदों के ऐलान पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला है. बीजेपी ने राघव चड्ढा के फैसले का स्वागत किया है. वहीं कांग्रेस ने AAP को घेरते हुए अलर्ट भी किया.

1. AAP को बड़ा झटका

राघव चड्ढा समेत राज्यसभा के सात सांसदों के बीजेपी में विलय के फैसले से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. इस खबर के सामने आते ही आम आदमी पार्टी खेमे में हलचल मच गई. आप के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए इसे 'ऑपरेशन लोटस' करार दिया है. राघव ने कहा कि राज्यसभा में पार्टी के 10 में से सात सांसद बीजेपी में शामिल होंगे.

2. बीजेपी में विलय होने वाले AAP के राज्यसभा सदस्य

राघव चड्ढा के साथ ही राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल और अशोक मित्तल बीजेपी में विलय होने वाले सदस्यों में शामिल हैं. बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा शुक्रवार को BJP के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. इस दौरान उनके साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक भी मौजूद रहे.

3. राघव चड्ढा ने क्या कहा?

राघव चड्ढा ने कहा, "जिस AAP को मैंने अपने खून-पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वह अब अपने सिद्धांतों, नैतिक मूल्यों से भटक गई है. अब यह पार्टी देश के हित में नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम करती है. पिछले कुछ सालों से, मुझे यह महसूस हो रहा था कि आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी. इसलिए आज हम यह ऐलान करते हैं कि मैं AAP से खुद को अलग कर रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं.

#WATCH | Delhi: Addressing a press conference with Sandeep Pathak and Ashok Mittal, AAP MP Raghav Chadha says, "We have decided that we, the 2/3rd members belonging to the AAP in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP." pic.twitter.com/K3IK4TPXml — ANI (@ANI) April 24, 2026

उन्होंने आगे ये भी कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने कई ऐसे मजबूत फैसले लिए हैं जिन्हें लेने में शायद पहले नेता डरते थे. वो चाहे आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमी में शामिल करना हो. इन्हें जनता ने इस नेतृत्व को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार मुहर लगाई. हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के साथ काम देश के लिए बिना रूके काम करते रहेंगे.

4. अरविंद केजरीवाल ने क्या बोले?

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ताजा घटनाक्रम पर राघव चड्ढा का नाम लिए बिना बीजेपी को घेरा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''बीजेपी ने एक बार फिर पंजाबियों को धक्का दिया है.''

बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 24, 2026

5. AAP छोड़ने वाले राज्यसभा सांसदों की लिस्ट

राघव चड्ढा

संदीप पाठक

अशोक मित्तल

हरभजन सिंह

राजेंदर गुप्ता

स्वाति मालीवाल

विक्रम साहनी

6. केजरीवाल के गैंग में अब सिर्फ भ्रष्टाचारी बचे- बीजेपी

बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी को घेरा. उन्होंने लिखा, ''अरविंद केजरीवाल के गैंग में अब सिर्फ चोर और भ्रष्टाचारी बचें हैं, जिसकी भी आत्मा जीवित है, वो वहां ज्यादा दिन नहीं रह सकता. राघव भाई, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और बाकी साथियों का निर्णय साहसिक है और स्वागत योग्य है. यह पंजाब की जनता को केजरीवाल की लूट से बचाने के लिए निर्णायक साबित होगा.''

7. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने AAP को किया अलर्ट

राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के 6 अन्य सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “मैं कहना चाहता हूं कि AAP को सतर्क रहना चाहिए. ऐसा न हो कि आपके 50 विधायक भी पाला बदल लें. ये सांसद संसद पहुंचने के बाद पार्टी बदल रहे हैं, जब पार्टी बिना किसी स्पष्ट मापदंड के इस तरह से निर्णय लेती है तो ऐसी संभावना हमेशा बनी रहती है. जब उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, तब भी ऐसा होने की आशंका थी. जब कोई मजबूत विचारधारा नहीं होती, और लोगों को धन, व्यावसायिक पृष्ठभूमि या प्रभाव के आधार पर चुना जाता है, और फिर उनसे विभिन्न तरीकों से समर्थन मांगा जाता है, तो ऐसी स्थितियां पैदा होना तय है.''

8. राज्यसभा में आप के कितने सांसद?

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद थे, इनमें दो-तिहाई सांसदों ने राघव चड्ढा के साथ AAP से अलविदा कह दिया. अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सदस्य बचे हैं, जिसमें संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता, संत बलबीर सिंह हैं.

9. अशोक मित्तल के यहां पड़ा था ED का छापा

कुछ दिन पहले राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा था और अब वो राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में शामिल हो गए. अशोक मित्तल को AAP ने हाल ही में राघव चड्ढा को हटाकर राज्यसभा में उपनेता बनाया था.

10. तीन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग- संजय सिंह

राज्यसभा में पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, "मैं माननीय राज्यसभा सभापति को एक पत्र प्रस्तुत करूंगा, जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी, क्योंकि यह संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है."

Raghav Chadha News: 'राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल को अयोग्य घोषित करें', AAP करेगी चेयरमैन से अपील