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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'ये अहंकार नहीं तो क्या है? बीजेपी वाले गुंडागर्दी...', थप्पड़ कांड पर भड़की कांग्रेस

'ये अहंकार नहीं तो क्या है? बीजेपी वाले गुंडागर्दी...', थप्पड़ कांड पर भड़की कांग्रेस

दिल्ली के तिलक नगर में रविवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवक तो थप्पड़ जड़ दिया. इस घटना को लेकर अब विपक्ष प्रवेश वर्मा समेत पूरी बीजेपी पर हमलावर है.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 28 Sep 2026 03:40 PM (IST)
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दिल्ली के तिलक नगर में रविवार को सड़क निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारने की घटना के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये अहंकार नहीं तो और क्या है, बीजेपी वाले अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, अब मंत्री के थप्पड़ का जवाब जनता सही समय पर जरूर देगी.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि आप अपने मंत्रियों से लोगों को पिटवा रहे हैं. एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, हम उनके पहरेदार हैं और उनके पैर धोकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं. देश की जनता समझ गई है कि आप क्या कर रहे हैं. उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही लोग आने वाले समय में आपको सबक सिखाएंगे.

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उन्होंने कहा कि सवाल पूछना गुनाह हो गया है. जनता को कष्ट है तो वह किससे सवाल पूछेगी? मैं सांसद हूं, हमारे क्षेत्र के लोग किससे सवाल पूछेंगे? सवाल पूछने पर मारना, अहंकार नहीं तो क्या है? बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं. इनकी सरकारों में जनता को कुचला जा रहा है.

'यही बीजेपी का असली चरित्र'

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है. वैसे भी वहां गुंडों, उपद्रवियों और नफरत फैलाने वाले लोगों को इनाम मिलता है. देश ने देखा है कि कैसे उनके एक सांसद ने संसद के अंदर दूसरे सांसद के खिलाफ खुलेआम कैसी भाषा का इस्तेमाल किया. अनुराग ठाकुर कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कैसी भाषा बोलते हैं, और निशिकांत दुबे को ही देख लीजिए, वह कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं. 

'प्रवेश वर्मा ने नफरत भरी बातें कहीं'

उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं, वे मंत्री हैं. प्रवेश वर्मा ने नफरत भरी बातें कहीं और वे भी मंत्री हैं. अगर कोई उनसे सवाल पूछता है तो वे या तो उसे थप्पड़ मार देते हैं या उसे देशद्रोही कह देते हैं.

'बीजेपी से लोगों का मोह भंग'

राजेंद्र पाल गौतम ने ये भी कहा कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है. यह झूठ पर टिकी पार्टी है. नफरत फैलाने के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता. यह गाली-गलौज करने वालों की पार्टी है. दंगे करवा सकते हैं, वोट चुराने के साथ ही दूसरी पार्टी के विधायक और सांसद भी चुराते हैं. इनके आचरण में भी नफरत है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली के कारोबारियों के लिए 'उद्योग मित्र पोर्टल' लॉन्च, ऐसे मिलेगा फायदा

Input By : IANS

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 03:39 PM (IST)
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