दिल्ली के कारोबारियों के लिए 'उद्योग मित्र पोर्टल' लॉन्च, ऐसे मिलेगा फायदा

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी के कारोबारियों को बड़ी सौगात दी है. इससे एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी. इस लॉन्च को लेकर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली के कारोबारियों के लिए दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल लॉन्च किया है. एक ही विंडो पर 50 सर्विस मिलेंगे. जल्दी ही 100 सर्विस कर देंगे.

मंत्री सिरसा ने आगे कहा, "अपनी एप्लिकेशन ट्रेक भी कर सकते हैं. सारे काम एक ही पोर्टल पर होंगे. पिछले 50 सालों में दिल्ली में नहीं हुआ. 15 डिपार्टमेंट को ऑनबोर्ड कर दिया गया है. सभी 21 डिपार्टमेंट इसके तहत आएंगे."

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प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड पर क्या कहा?

वहीं रविवार को मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा आप कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "बड़े खेद की बात है. इससे पहले कभी हुआ नहीं कि एक विधायक ने वीडियो डाली और मंत्री वहां पहुंचे तो विधायक लोगों को इकट्ठा करके पहुंचे. गुरुद्वारा के गुरु पूरब के लिए सड़क बनाई थी. उस लडके पर तीन महीने पहले भी एक एक्सटॉर्शन और मारपीट का मामला दर्ज है. अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों का बचाव क्यों कर रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि वहां के विधायक ने सड़क के लिए 50 लाख मांगे ऐसी शिकायत 27 नवंबर 2026 को दी गई. कंपनी ने शिकायत दी. ये बहुत अच्छी हरकत नहीं करनी चाहिए.

Gen Z और LPU मामले पर भी बोले सिरसा

वहीं एलपीयू मामले पर सिरसा ने कहा, "जेन जी पर हमला तो पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुआ है. जहां पर हथियार बंद 500 चिन्हित गुंडों को दिल्ली से भेजा गया. जिन्हें पंजाब पुलिस भी ढूंढ रही थी. केजरीवाल साहब बताएं कि इन गुंडों को वहां भेजने का क्या मकसद था. दिल्ली के लोगों ने वहां सरकारी बंगलों पर कब्जा कर रखा है. गायत्री बिसनोई से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है."

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