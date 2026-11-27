दिल्ली में मुफ्त बिजली का लाभ लेने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब हर साल सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए दिल्ली सरकार दिसंबर के पहले सप्ताह में एक विशेष पोर्टल लॉन्च करने जा रही है. पोर्टल शुरू होने के बाद उपभोक्ताओं को जरूरी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सब्सिडी का विकल्प चुनने के लिए उन्हें एक महीने का समय दिया जाएगा. तय समय में आवेदन नहीं करने पर मुफ्त बिजली या सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.

दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. नई व्यवस्था के तहत बिजली उपभोक्ताओं को हर साल अपनी सब्सिडी के लिए दोबारा आवेदन करना होगा. यानी एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगले वर्षों में भी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी. बिजली वितरण कंपनियां (DISCOM) उपभोक्ताओं की पहचान और आवेदन का सत्यापन उनके बिजली उपभोक्ता नंबर और आधार कार्ड के जरिए करेंगी.

200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मिलती है पूरी छूट

दिल्ली में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत आम आदमी पार्टी की सरकार ने वर्ष 2022 में की थी. इस योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिल पूरी तरह माफ किया जाता है. वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिल पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है. हालांकि, इस श्रेणी में सब्सिडी की अधिकतम सीमा 800 रुपये तय है.

नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को हर साल पोर्टल पर जाकर इस योजना का लाभ लेने के लिए अपनी सहमति और आवेदन देना होगा. केवल बिजली कनेक्शन होने से सब्सिडी मिलना सुनिश्चित नहीं होगा.

दिल्ली में 73 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ता

राजधानी में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या पिछले एक दशक में करीब 40 प्रतिशत बढ़ चुकी है. अब दिल्ली में इनकी कुल संख्या 73 लाख से अधिक हो गई है. आर्थिक सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इनमें घरेलू उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 84.1 प्रतिशत है.

उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ सरकार पर बिजली सब्सिडी का आर्थिक बोझ भी लगातार बढ़ा है. पिछले एक दशक में सब्सिडी पर होने वाला खर्च दोगुने से अधिक हो चुका है. फरवरी 2026 तक दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी के लिए 4,037.63 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी थी. वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस मद के लिए 3,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

CAG रिपोर्ट में सब्सिडी के लाभार्थियों पर उठे सवाल

बिजली सब्सिडी योजना के लाभ को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में भी सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना का फायदा समाज के जरूरतमंद और वंचित तबकों तक अपेक्षित तरीके से नहीं पहुंच पाया. इसकी वजह यह बताई गई कि सब्सिडी का लाभ लेने वालों में बड़ी संख्या ऐसे उपभोक्ताओं की थी, जिनकी बिजली खपत काफी अधिक थी.

अब सरकार की नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं को हर साल रजिस्ट्रेशन कराना होगा और DISCOM बिजली कनेक्शन नंबर तथा आधार के जरिए उनकी पहचान की पुष्टि करेंगी.