दिल्ली हाईकोर्ट ने हेरोइन तस्करी के एक मामले में कस्टम विभाग की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि विभाग जिस तरह से जमानत याचिका का विरोध करने में लापरवाही बरत रहा है उससे आरोपी महिला को जमानत मिलने की नौबत आ सकती है. कोर्ट ने विभाग के इस ढीले रवैये को गंभीरता से लेते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की आजादी से जुड़े मामले में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

जस्टिस गिरिश कठपालिया की बेंच ने पाया कि आरोपी महिला जॉयस ओयेला की जमानत याचिका पर पहली सुनवाई 29 अप्रैल को हुई थी. उस समय कस्टम विभाग को दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि छह बार सुनवाई होने के बावजूद 6 अक्टूबर तक यह रिपोर्ट अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं आई. कोर्ट ने इस देरी पर सवाल उठाते हुए विभाग के कामकाज पर नाराजगी जाहिर की.

जांच अधिकारी को बुलाया, लेकिन वह कोर्ट में नहीं पहुंचा

अदालत ने पहले भी जांच अधिकारी के पेश नहीं होने पर सवाल उठाए थे. शुरुआत में कस्टम विभाग के वकील ने कहा कि मामले में कोई तय जांच अधिकारी नहीं है. हालांकि आदेश लिखवाते समय उन्होंने स्वीकार किया कि जांच अधिकारी नियुक्त है लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुआ. इसके बाद कोर्ट ने विभाग को आखिरी मौका देते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही जांच अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि आदेश का पालन नहीं होने पर कस्टम के डिप्टी कमिश्नर को खुद अदालत में पेश होना होगा.

कोर्ट पहुंच गए अधिकारी, लेकिन उन्हें जांच अधिकारी का नाम तक नहीं पता

मामले की ताजा सुनवाई में कस्टम विभाग की ओर से असिस्टेंट कमिश्नर (लीगल) और एयर कस्टम अधिकारी पेश हुए.उन्होंने बताया कि फिलहाल विभाग में डिप्टी कमिश्नर का पद खाली है और संबंधित असिस्टेंट कमिश्नर छुट्टी पर हैं. अदालत ने इस पर भी हैरानी जताई कि कोर्ट में मौजूद दोनों अधिकारियों को यह तक पता नहीं था कि इस मामले का जांच अधिकारी कौन है. कोर्ट ने इसे विभाग के कामकाज में गंभीर लापरवाही माना.

कस्टम ने कहा- रिपोर्ट मई में ही दाखिल कर दी थी

कस्टम विभाग के वकील ने अदालत को बताया कि स्टेटस रिपोर्ट 27 मई को ही दाखिल कर दी गई थी. इसके साथ 14 दिन की देरी माफ करने की अर्जी भी दी गई थी.हालांकि रजिस्ट्री की कथित गलती के कारण रिपोर्ट अदालत के रिकॉर्ड में शामिल नहीं हो सकी.इस पर कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से मामले की जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है ताकि यह साफ हो सके कि रिपोर्ट दाखिल होने के बावजूद रिकॉर्ड पर क्यों नहीं आई.

कमर में नहीं, शरीर के अंदर छिपाकर लाई गई थी हेरोइन

यह मामला विदेशी महिला जॉयस ओयेला की जमानत याचिका से जुड़ा है. आरोप है कि एयरपोर्ट पर उसके शरीर के अंदर छिपाए गए कैप्सूल बरामद हुए थे. इनमें 887 ग्राम हेरोइन वाले 126 कैप्सूल शामिल थे. इसके अलावा मोनोएसिटाइलमॉर्फिन और कैफीन वाले छह कैप्सूल भी बरामद किए गए थे.इसी मामले में महिला ने जमानत की मांग की है.

महिला ने गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी

जमानत याचिका में महिला की ओर से हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए एक अहम सवाल उठाया गया है उसकी तरफ से कहा गया कि उसे 23 अप्रैल 2022 को शाम पांच बजे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी लेकिन कस्टम विभाग ने उसे 24 अप्रैल को शाम 6:30 बजे गिरफ्तार किया.इसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया.महिला की ओर से गिरफ्तारी के समय के अंतर को आधार बनाकर हिरासत पर सवाल उठाए गए हैं.

कस्टम का जवाब- 126 कैप्सूल शरीर से निकाले गए थे

महिला के आरोपों का विरोध करते हुए कस्टम विभाग ने कहा कि उसके शरीर से 126 कैप्सूल निकाले गए थे. ऐसे में गिरफ्तारी में थोड़ी देरी होने से मामले पर कोई फर्क नहीं पड़ता. हालांकि अदालत ने पाया कि महिला को मजिस्ट्रेट के सामने किस समय पेश किया गया था इसकी सही जानकारी दोनों पक्षों के पास नहीं है. कोर्ट ने कस्टम विभाग को इस संबंध में अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

कस्टम कमिश्नर को व्यवस्था सुधारने का निर्देश

अदालत ने अपने आदेश की कॉपी कस्टम कमिश्नर को भेजने का निर्देश दिया है.साथ ही कहा है कि विभाग ऐसे मामलों में कामकाज की व्यवस्था की समीक्षा करे और उसे बेहतर बनाए जहां किसी गिरफ्तार व्यक्ति की आजादी का सवाल जुड़ा हो. कोर्ट ने साफ किया कि किसी आरोपी की जमानत याचिका का समय पर जवाब देना विभाग की जिम्मेदारी है.

14 दिसंबर को अगली सुनवाई, अब और मौका नहीं

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर तय की है. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मामला काफी पुराना हो चुका है और अब विभाग को कोई और छूट नहीं दी जाएगी. ऐसे में कस्टम विभाग को अगली सुनवाई से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी.