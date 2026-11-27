कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने परिसीमन बिल और लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए तीखी टिप्पणी की है. पू्र्व सांसद ने कहा है कि 850 सांसद ऐसा क्या कर लेंगे, जो 550 या 600 सांसद नहीं कर पा रहे.

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार पिछले कुछ समय से इस बिल पर तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसके पीछे सरकार की राजनीतिक मंशा क्या है और जो दल इसका समर्थन करने के बारे में सोच रहे हैं, वे सरकार की मंशा को सही तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि अगर संसद में सांसदों की संख्या बढ़ाकर 850 से 900 कर दी जाती है, तो संसद की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी. संसद कोई चाय मार्केट नहीं है, जहां हजार लोगों का जमावड़ा लगा दिया जाए. मौजूदा समय में 500 से साढ़े 500 सांसदों को भी अपनी बात रखने और अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता.

स्थायी समितियों की भूमिका पर भी सवाल

उन्होंने केंद्र सरकार पर संसद की कार्यवाही ठीक से नहीं चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पांच-पांच और छह-छह दिन के सत्र बुलाकर उन्हें समाप्त कर दिया जाता है. ऐसे में सवाल है कि 850 सांसदों को रखने की जरूरत क्या है? क्या सरकार उन्हें सिर्फ आवास और वेतन देने के लिए सांसदों की संख्या बढ़ाना चाहती है? उन्होंने सवाल किया कि 850 सांसद ऐसा क्या कर लेंगे, जो 550 या 600 सांसद नहीं कर पा रहे हैं.

संदीप दीक्षित ने संसद की स्थायी समितियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार ने संसदीय समितियों को पूरी तरह कमजोर कर दिया है और अब स्थायी समितियों का कोई मतलब नहीं रह गया है. पहले विधेयकों पर सदन में विस्तार से बहस और चर्चा होती थी तथा उन्हें विचार-विमर्श के लिए स्थायी समितियों के पास भेजा जाता था, लेकिन अब सरकार विधेयकों को समितियों के पास भेज ही नहीं रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसदीय समितियों की सिफारिशों और उनकी भूमिका को गंभीरता से नहीं लेती.