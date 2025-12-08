पाकिस्तान की निकिता नागदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि उनका पति विक्रम नागदेव दिल्ली में दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है. यह मामला पाकिस्तान के कराची और भारत के इंदौर एवं दिल्ली के बीच कानूनी विवाद का रूप ले चुका है.

बता दें कि निकिता, जो कराची की निवासी हैं, ने आरोप लगाया कि उन्होंने 26 जनवरी 2020 को विक्रम से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की और 26 फरवरी को वह उन्हें भारत लेकर आया. लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही उनका वैवाहिक जीवन टूटने लगा.

9 जुलाई 2020 को विक्रम उन्हें वीजा तकनीकीता का बहाना बनाकर अटारी बॉर्डर पर छोड़ गया और पाकिस्तान वापस भिजवा दिया. निकिता का दावा है कि इसके बाद विक्रम ने कभी उन्हें भारत बुलाने की कोशिश नहीं की. उन्होंने भावुक अपील में कहा कि अगर आज उन्हें न्याय नहीं मिला तो कई महिलाओं का सिस्टम पर विश्वास टूट जाएगा.

ससुराल में बताई अफेयर की बात तो मिला ये जवाब

निकिता के अनुसार, शादी के तुरंत बाद ही ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया और उन्हें पति के एक रिश्तेदार के साथ अफेयर के बारे में पता चला. जब उन्होंने यह बात ससुर को बताई तो जवाब मिला कि “लड़कों के अफेयर्स हैं, कुछ नहीं किया जा सकता”. कोविड लॉकडाउन के दौरान विक्रम ने उन्हें पाकिस्तान लौटने पर मजबूर किया और अब भारत में प्रवेश से इनकार कर रहा है.

इसी बीच कराची लौटने पर उन्हें पता चला कि विक्रम दिल्ली की एक महिला से दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है. इसके बाद उन्होंने 27 जनवरी 2025 को लिखित शिकायत दर्ज कराई और न्याय की मांग दोहराई.

पाकिस्तान का मामला होने से फंसा पेंच

मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अधिकृत सिंधी पंच मध्यस्थता और कानूनी परामर्श केंद्र में पहुंचा जहां विक्रम और उसकी कथित मंगेतर को नोटिस भेजे गए, लेकिन सुलह नहीं हो सकी. एनडीटीवी के रिपोर्ट्स के अनुसार, 30 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों पति-पत्नी भारतीय नागरिक नहीं हैं, इसलिए यह मामला पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है और विक्रम को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की सलाह दी गई है.

मई 2025 में निकिता ने इंडौर सोशल पंचायत में भी शिकायत की थी जहां से भी विक्रम के निर्वासन की सिफारिश हुई. कलेक्टर आशीष सिंह ने पुष्टि की कि जांच जारी है और रिपोर्ट के आधार पर अगला एक्शन लिया जाएगा.