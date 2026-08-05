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हिंदी न्यूज़बिजनेसनोएडा ने सबको पीछे छोड़ा, 125% बढ़े घरों के दाम, जानें गुरुग्राम, दिल्ली और मुंबई का हाल

नोएडा ने सबको पीछे छोड़ा, 125% बढ़े घरों के दाम, जानें गुरुग्राम, दिल्ली और मुंबई का हाल

Noida Real Estate: नोएडा में 7 साल में प्रॉपर्टी की औसत कीमत 125% बढ़ी, जबकि रेंटल यील्ड भी मजबूत हुई. गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई समेत कई शहरों में भी रियल एस्टेट में तेज उछाल दर्ज हुआ.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 05 Aug 2026 08:11 PM (IST)
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Noida Property Market: नोएडा में टूटा प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, कीमतों के साथ किराए से भी ज्यादा हुई कमाई अगर आप घर खरीदकर इंवेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो अब देश के कई बड़े शहरों में सिर्फ घरों की कीमतें ही नहीं ज्यादा हो रही हैं, बल्कि किराए से होने वाली कमाई भी लगातार ज्यादा हो रही है. रिपोर्ट के हिसाब से, 2019 से 2026 के दूसरे 3 महीने तक देश के 11 बड़े हाउसिंग मार्केट में प्रॉपर्टी की कीमतों और रेंटल यील्ड, दोनों में अच्छा इजाफा देखने को मिला है.

नोएडा सबसे आगे, गुरुग्राम भी पीछे नहीं

इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चर्चा नोएडा की है. यहां सात साल में घरों की एवरेज कीमत 4,795 रुपये प्रति वर्ग फुट से ज्यादा होकर  10,780 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई है. यानी करीब 125% की तेजी आई है. वहीं किराए से मिलने वाला रिटर्न भी 3.2% से ज्यादा होकर 3.9% हो गया. गुरुग्राम भी इस मामले में पीछे नहीं रहा. घरों की कीमत 6,150 रुपये से ज्यादा होकर 13,350 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई, जो 117% की इजाफा है. साथ ही रेंटल यील्ड 3.5% से ज्यादा होकर 4.3% हो गई.

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दक्षिण भारत के शहरों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. बेंगलुरु में घरों की कीमत 90% ज्यादा हुई, जबकि रेंटल यील्ड 3.6% से ज्यादा होकर 4.6% हो गई. हैदराबाद में घरों की कीमतों में 93% का इजाफा हुआ और रेंटल यील्ड 2.6% से ज्यादा होकर 3.6% पहुंच गई. मुंबई में घरों की कीमत 64% ज्यादा हुई और रेंटल यील्ड 4.3% तक पहुंच गई. वहीं दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतों में 47% का इजाफा हुआ और रेंटल यील्ड 2.2% से ज्यादा होकर 3.2% हो गई.

क्यों बढ़ रहे हैं घरों के दाम और किराया?

इसके पीछे रोजगार के ज्यादा अवसर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का फैलाव और बड़े शहरों की ओर लगातार ज्यादा रहा पलायन बड़ी वजह है. बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से नए रिहायशी इलाके भी तेजी से बेहतर हुए हैं. इससे घर खरीदने वालों के साथ-साथ किराए के घरों की मांग भी ज्यादा हुई है. नवी मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में भी घरों की कीमतों और किराए से होने वाली कमाई, दोनों में बहुत इजाफा दर्ज की गई है.

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Published at : 05 Aug 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
Noida Gurugram Mumbai Real Estate News DELHI
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