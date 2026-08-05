दिल्ली में अमित शाह से मिले हरभजन सिंह, पंजाब के मुद्दों पर चर्चा

राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बुधवार (5 अगस्त) को मुलाकात की. हरभजन सिंह ने इस दौरान पंजाब के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर गृह मंत्री शाह से चर्चा की. हालांकि, इस बैठक को लेकर दोनों नेताओं की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

इस बैठक में दोनों नेताओं ने राज्य कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने, बढ़ती नशाखोरी को रोकने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने को लेकर विचार-विमर्श किया.

PM मोदी के वीडियो पर बैन, अब मुश्किल में Meta, सरकार संग 45 मिनट तक मीटिंग

पंजाब के मुद्दों पर चर्चा

जानकारी के अनुसार, सांसद हरभजन सिंह ने गृह मंत्री से मुलाकात कर पंजाब के कई अहम मुद्दों पर न केवल चर्चा की, बल्कि युवाओं को कैसे सही दिशा में लाया जाए इसपर अपनी फीडबैक भी दिया. सिंह ने गृह मंत्री के समक्ष राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया. उन्होंने राज्य में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत करें और बेहतर बनाए इसपर भी चर्चा की.

बढ़ती नशाखोरी पर चिंता

पंजाब में बढ़ती नशाखोरी पर हरभजन सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं को सही ट्रैक पर लाने को लेकर भी चर्चा की. हरभजन सिंह ने इस दौरान गृह मंत्री शाह से पंजाब में बढ़ते नशाखोरी को रोकने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर काम करने को लेकर भी चर्चा की. गौर हो कि राज्य को युवाओं में नशे की लत की ऊंची दरें, इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं न होने सहित अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

और किन मुद्दों पर हुई चर्चा

इसके अलावा हरभजन सिंह ने पंजाब में खेलों के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा की. उन्होंने खेलों के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने और पंजाब के युवाओं के भविष्य में सुधार के उपायों को लेकर शाह को फीडबैक भी दिया. हरभजन सिंह ने रोजगार, खेल, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े मुद्दों पर अपना फीडबैक देते हुए कहा कि युवाओं को सही अवसर प्रदान करने और उनका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए.

परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी, बोले- 'No, पहले...'a