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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबदिल्ली में अमित शाह से मिले हरभजन सिंह, पंजाब के मुद्दों पर चर्चा

दिल्ली में अमित शाह से मिले हरभजन सिंह, पंजाब के मुद्दों पर चर्चा

Harbhajan Singh News: हरभजन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बुधवार (5 अगस्त) को मुलाकात की. हरभजन सिंह ने इस दौरान पंजाब के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर गृह मंत्री शाह से चर्चा की.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 05 Aug 2026 11:17 PM (IST)
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राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बुधवार (5 अगस्त) को मुलाकात की. हरभजन सिंह ने इस दौरान पंजाब के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर गृह मंत्री शाह से चर्चा की. हालांकि, इस बैठक को लेकर दोनों नेताओं की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. 

इस बैठक में दोनों नेताओं ने राज्य कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने, बढ़ती नशाखोरी को रोकने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने को लेकर विचार-विमर्श किया. 

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पंजाब के मुद्दों पर चर्चा

जानकारी के अनुसार, सांसद हरभजन सिंह ने गृह मंत्री से मुलाकात कर पंजाब के कई अहम मुद्दों  पर न केवल चर्चा की, बल्कि युवाओं को कैसे सही दिशा में लाया जाए इसपर अपनी फीडबैक भी दिया. सिंह ने गृह मंत्री के समक्ष राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया. उन्होंने राज्य में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत करें और बेहतर बनाए इसपर भी चर्चा की.

बढ़ती नशाखोरी पर चिंता

पंजाब में बढ़ती नशाखोरी पर हरभजन सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं को सही ट्रैक पर लाने को लेकर भी चर्चा की. हरभजन सिंह ने इस दौरान गृह मंत्री शाह से पंजाब में बढ़ते नशाखोरी को रोकने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर काम करने को लेकर भी चर्चा की. गौर हो कि राज्य को युवाओं में नशे की लत की ऊंची दरें, इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं न होने सहित अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.  

और किन मुद्दों पर हुई चर्चा

इसके अलावा हरभजन सिंह ने पंजाब में खेलों के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा की. उन्होंने खेलों के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने और पंजाब के युवाओं के भविष्य में सुधार के उपायों को लेकर शाह को फीडबैक भी दिया. हरभजन सिंह ने रोजगार, खेल, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े मुद्दों पर अपना फीडबैक देते हुए कहा कि युवाओं को सही अवसर प्रदान करने और उनका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए.  

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 05 Aug 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
HARBHAJAN SINGH PUNJAB NEWS AMIT SHAH
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