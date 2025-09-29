हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRIndia vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर दिल्ली में आतिशबाजी, गिरिराज सिंह बोले- क्या सर्जिकल स्ट्राइक थी...

India vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर दिल्ली में आतिशबाजी, गिरिराज सिंह बोले- क्या सर्जिकल स्ट्राइक थी...

भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप पर कब्जा जमाया है. इस जीत के बाद प्रशंसकों ने जमकर आतिशबाजी की. दिल्ली में कई जगहों पर लोग सड़कों पर निकले.

By : जीवन प्रकाश | Updated at : 29 Sep 2025 12:51 AM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया. तिलक वर्मा की बेहतरीन पारी के दम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को  5 विकेट से हराया.

दुबई में खेले गए मैच में जीत के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आतिशबाजी हुई. फैन्स ने इंडिया-इंडिया के नारे लगाए. इंडिया गेट पर गाड़ियों से निकलकर फैन्स जश्न मनाते दिखे.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल की गहराई से पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को मेरी ओर से बधाई. आनंद की अनुभूति हो रही है. नवरात्र में ये जीत खुशी वाली है. जय हिंद.

क्या सर्जिकल स्ट्राइक थी- गिरिराज सिंह

वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक थी...टीम इंडिया को बधाई हो.

...अब लगा दिया विजय तिलक- मनोज तिवारी

बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा, ''पहले लगाया था सिंदूर…अब लगा दिया विजय तिलक. आज टीम इंडिया ने सिर्फ़ Asia Cup Final ही नहीं जीता, बल्कि हर भारतीय का दिल भी जीत लिया. तिलक वर्मा का कमाल. कुलदीप यादव की जादुई फिरकी और शिवम दुबे की धमाकेदार बल्लेबाज़ी ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया. ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जश्न!''

कैसी रही पारी?

जिताऊ पारी खेलने वाले तिलक वर्मा ने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन बनाया. 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी. भारत ने 20 के स्कोर पर तीन शीर्ष के बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए. अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 1 रन बनाकर आउट हुए.तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने भारत को मुश्किल समय से निकाला. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की. सैमसन 21 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हुए। सैमसन 77 के स्कोर पर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए.

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी न्यूज़ में बतौर Deputy Producer काम कर रहे हैं. वो करीब 7 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. एबीपी न्यूज़ के नोएडा सेक्टर 125 दफ्तर में बतौर स्टेट टीम लीड जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज नेशन, न्यूज रूम पोस्ट, NNIS जैसे संस्थानों में काम किए हैं. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com, एक्स हैंडल- @Jeevan_Prakash_
Read
Published at : 29 Sep 2025 12:29 AM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Giriraj Singh Asia Cup Breaking News Abp News DELHI NEWS Asia Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भारत की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मैदान कोई भी जीत हमारी
भारत की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मैदान कोई भी जीत हमारी
दिल्ली NCR
India vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर दिल्ली में आतिशबाजी, गिरिराज सिंह बोले- क्या सर्जिकल स्ट्राइक थी...
पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर दिल्ली में आतिशबाजी, गिरिराज सिंह बोले- क्या सर्जिकल स्ट्राइक थी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भारत ने जीता एशिया कप, सियासी संदेश देने से नहीं चूके अखिलेश यादव
भारत ने जीता एशिया कप, सियासी संदेश देने से नहीं चूके अखिलेश यादव, दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भारत की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मैदान कोई भी जीत हमारी
भारत की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मैदान कोई भी जीत हमारी
दिल्ली NCR
India vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर दिल्ली में आतिशबाजी, गिरिराज सिंह बोले- क्या सर्जिकल स्ट्राइक थी...
पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर दिल्ली में आतिशबाजी, गिरिराज सिंह बोले- क्या सर्जिकल स्ट्राइक थी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भारत ने जीता एशिया कप, सियासी संदेश देने से नहीं चूके अखिलेश यादव
भारत ने जीता एशिया कप, सियासी संदेश देने से नहीं चूके अखिलेश यादव, दिया बड़ा बयान
विश्व
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
क्रिकेट
सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान को मारी गेंद, फिर करने लगे विकेट की अपील; जानें इस अजीब नियम के बारे में सबकुछ
सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान को मारी गेंद, फिर करने लगे विकेट की अपील; जानें इस अजीब नियम के बारे में सबकुछ
बॉलीवुड
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'हैंडसम हंक'
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget