दिल्ली: खुद को आग लगाकर तीसरी मंजिल से कूदी, महिला की मौत से सनसनी, पति से अलग रह रही थी

पश्चिमी दिल्ली के हरीनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. सी-ब्लॉक स्थित एक मकान की तीसरी मंजिल पर रहने वाली 23 वर्षीय लड़की आग की लपटों में घिरी हुई नीचे गिर गई. स्थानीय लोगों ने बिना देर किए उसे दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं.

पश्चिमी जिला पुलिस के अनुसार, 8 जुलाई को पीसीआर के माध्यम से सूचना मिली कि हरीनगर के सी-237 स्थित मकान की तीसरी मंजिल से एक महिला आग की लपटों में घिरी हुई नीचे गिर गई है. पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आसपास के लोग महिला को डीडीयू अस्पताल ले जा चुके थे. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतका की पहचान 23 वर्षीय लक्ष्मी के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है.

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वैवाहिक विवाद के बाद पिता के साथ रह रही थी

शुरुआती जांच में पता चला है कि लक्ष्मी की शादी राजेंद्र नामक युवक से हुई थी और दोनों का एक बेटा है. साल 2023 में वैवाहिक विवाद के बाद वह अपने पिता जहान सिंह के साथ हरीनगर में रहने लगी थी. पुलिस के अनुसार, वह उत्तम नगर स्थित एक कपड़ों के शोरूम में काम करती थी, लेकिन घटना से चार-पांच दिन पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी. पिता ने पुलिस को बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद वह मानसिक तनाव में थी और विशेष रूप से अपने बेटे की देखभाल तथा उसकी कस्टडी को लेकर चिंतित रहती थी.

सुसाइड नोट नहीं मिला, सभी पहलुओं की जांच जारी

पुलिस के मुताबिक, मृतका के पिता ने फिलहाल किसी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया है. घटनास्थल का क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं. मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

पुलिस ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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