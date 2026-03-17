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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की नई EV पॉलिसी: पुरानी कार हटाकर इलेक्ट्रिक खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज! मिलेगी इतने लाख की छूट

दिल्ली की नई EV पॉलिसी: पुरानी कार हटाकर इलेक्ट्रिक खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज! मिलेगी इतने लाख की छूट

Delhi News In Hindi: दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार की तरफ से नई ईवी पॉलिसी शुरू की गई है. इसमें पुरानी कार को हटाकर नई कार खरदीने पर 1 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 17 Mar 2026 10:54 AM (IST)
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दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी के तहत बड़ा फैसला लिया है. सरकार की नई ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली में पुरानी कार हटाकर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख तक की छूट दी जा रही है. दरअसल राजधानी में वायू प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. जिसको लेकर सरकार कठोर कदम उठा रही है. 

इसी बीच सरकार ने दिल्लीवासियों को भारी छूट देकर गुड न्यूज दी है. सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ाकर ईंधन के वाहनों को कम करना चाहती है. जिससे प्रदूषण में कमी देखने को मिलेगी. इसलिए सरकार की नई पॉलिसी में है कि कोई भी अपनी पुरानी गाड़ी को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर में जाकर देता है और 6 महीने के अंदर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है तो उसे 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

पहले 1 लाख वाहनों की खरीद पर मिलेगा लाभ

बता दें कि यह लाभ पहले 1 लाख वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को मिलेगा. इस पहल से सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है. वहीं अगर मोटरसाइकिल स्क्रैप की जाती है तो उस पर 10 हजार और तीन पहिया वाहनों की स्क्रैपिंग पर 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इस राशि को ग्राहक सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकेंगे.

इस राशि और छूट के जरिए सरकार जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ाते हुए डीजल-पेट्रोल के वाहनों को हल्के-हल्के काबू में करना चाहती है. इससे एक हद तक प्रदूषण पर में भारी कमी रिकॉर्ड की जा सकती है. 

दिल्ली में इतने हैं पुराने वाहन

राजधानी दिल्ली में 61 लाख से ज्यादा पुराने वाहन हैं. जिनकी आयु पूरी हो चुकी है. इसमें 41 लाख दोपहिया , 18 लाख चारपहिया और दो लाख अलग वाहन शामिल हैं.  बता दें कि पिछले 1 साल से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में अब तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. वहीं माना जा रहा है कि यह वृद्धि 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. 

ये भी पढ़ें: LPG Crisis: गैस किल्लत से बचने के लिए दुकानदारों ने खोजा नया तरीका, दिल्ली में डीजल भट्टियों की मांग तेज

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 17 Mar 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS REKHA GUPTA
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