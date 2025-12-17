दिल्ली: पर्यावरण मंत्री बोले, 'बिना PUCC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल', प्रदूषण की 4 वजहें बताई
Delhi Pollution News: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गूगल मैप और मैप इंडिया के साथ बैठक कर उनका भी सहयोग प्रदूषण को कम करने के लिए लेंगे. दिल्ली का अपना कार पुलिंग सिस्टम हो.
प्रदूषण की गंभीर समस्या को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है अगले कुछ दिनों में भी हालत बेहतर नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते तक गंभीर प्रदूषण रहेगा. आज नए स्टेप लिए जा रहे हैं. अभी सरकार ने शॉर्ट टर्म मेजर उठाये हैं. 27 साल की बीमारी 11 महीने में ठीक नहीं होगी. सॉलिड वेस्ट को हम 90 फीसदी प्रोसेस कर रहे हैं. गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को लेकर कदम उठाये गए हैं. PUCC सर्टिफिकेट के बिना ईंधन नहीं मिलेगा.
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ''हम दिल्ली के अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम ला रहे हैं, जिसमें एक रेड लाइट दूसरे रेड लाइट के संपर्क में रहेगी. जो PUCC सेंटर 15 साल पुराने हैं और ठीक नहीं है उसका थर्ड पार्टी ऑडिट होगा. पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण की वजहों का भी जिक्र किया.
दिल्ली में 4 वजहों से प्रदूषण
- वाहन से प्रदूषण
- डस्ट से प्रदूषण
- सॉलिड वेस्ट से होने वाला प्रदूषण
- इंडस्ट्रियल प्रदूषण
हम 62 हॉट स्पॉट की पहचान कर चुके- सिरसा
उन्होंने आगे कहा, ''तेरह हॉट स्पॉट आम आदमी पार्टी को पता थे. हम बासठ की पहचान कर चुके हैं. गूगल मैप की मदद लेंगे ताकि नए सौ हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए जाएं जिससे और बेहतर काम होगा. हम गूगल मैप और मैप इंडिया के साथ बैठक कर उनका भी सहयोग प्रदूषण को कम करने के लिए लेंगे. दिल्ली का अपना कार पुलिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसके लिए प्रोविजन ला रहे हैं.''
प्रदूषण को लेकर बने नियमों का सख्ती से पालन-सिरसा
उन्होंने कहा, ''एमसीडी के पास प्रदूषण को लेकर काम करने की अहम जिम्मेदारी है, जिसको लेकर दस सालों तक मरम्मत का टेंडर दिया गया है. प्रदूषण को लेकर जो नियम बनाये गए हैं, उनका सख्ती से पालन हो. अगर उसमें लापरवाही होगी तो कार्रवाई भी होगी. 2023-24 में इस समय AQI 400 के पार ही था. पिछले आंकड़ों के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में रह सकता है चार हिस्सों में प्रदूषण की लड़ाई लड़ी जा रही है.''
पिछली सरकार टूटी हुई सड़कें दे कर गई- मनजिंदर सिंह सिरसा
उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''पिछली सरकार टूटी हुई सड़कें दे कर गई है, उसको ठीक कर रहे हैं. इसके लिए सर्वे टीम होगी और उसका डेटा दिया जाएगा. ताकि उनको जल्द से जल्द भरा जा सके. 72 घंटे के अंदर पॉट होल भरने के आदेश दिए गए हैं. एमसीडी को उनकी सड़कों के लिए MRS, Litter Picker के लिए कैबिनेट ने फंड देने का फैसला किया है. नगर निगम को उनकी सड़कों के लिए 2700 करोड़ रुपये का प्रावधान अगले दस साल के लिए दिया है, जिसे कैबिनेट से अप्रूव किया गया है. पीडब्ल्यूडी सड़कों पर भी इसी तरह से किया जाएगा.''
अवैध इंडस्ट्रीज की पहचान के लिए सर्वे- सिरसा
मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये भी कहा, ''दिल्ली के अंदर डीपीसीसी बहुत अहम है लेकिन उसका पोर्टल मैकेनिज्म पुराना है, जिसे बेहतर किया जा रहा है. दिल्ली के अंदर अवैध इंडस्ट्रीज की पहचान के लिए सर्वे किया जा रहा है. आज (17 दिसंबर) त्रिलोकपुरी विधानसभा के एक आम आदमी पार्टी के पार्षद विजय कुमार ने आग लगाई. ऐसी गंदी राजनीति मत कीजिए. 'आप' के कार्यकर्ता से हाथ जोड़ कर विनती है कि वो ऐसा ना करें और अपने नेताओं को समझाएं.''
ये पुरानी सरकारों की दी हुई बीमारी- मनजिंदर सिंह सिरसा
उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो पिछले आंकड़े हैं उनको देखें तो आने वाले दिन बहुत अच्छे होने वाले नहीं है. पिछले जो आंकड़े है उसको देखते हुए आने वाला एक सप्ताह बहुत अच्छा नहीं रहेगा. लेकिन हम लगातार प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रहे हैं. ये आज की बीमारी नहीं है, ये पुरानी सरकारों की दी हुई बीमारी है जिस पर हम काम कर रहे हैं.
