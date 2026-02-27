हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली आबकारी नीति मामले में बरी होने के बाद मनीष सिसोदिया की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

दिल्ली आबकारी नीति मामले में बरी होने के बाद मनीष सिसोदिया की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Feb 2026 11:55 AM (IST)
दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है. इस फैसले के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज गर्व हो रहा है, क्योंकि आज सत्य की जीत हुई है.

मनीष सिसोदिया ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "सत्यमेव जयते. आज एक बार फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दूरदर्शी सोच और उनके बनाए संविधान पर फख्र महसूस हो रहा है. मोदी जी की पूरी पार्टी और सारी एजेंसियों की हमें बेईमान साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल - मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं."

वहीं कोर्ट के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, "सत्य अमर है, सत्य अमिट है. आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत तमाम आप नेताओं को फर्जी शराब घोटाले में पाक साफ करार देकर BJP के झूठ पर सदा के लिए ताला लगा दिया है.

आप की तरफ से आगे लिखा गया, "इस लड़ाई में हमारा साथ देने वाले करोड़ों देशवासियों का दिल से धन्यवाद. हम देश के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे."

Published at : 27 Feb 2026 11:12 AM (IST)
Sponsored Links by Taboola
