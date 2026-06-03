दिल्ली अग्निकांड: 21 की मौत, 10 भारतीय, होटल मालिक गिरफ्तार, फायर सेफ्टी अभियान होगा शुरू

दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने अग्निकांड के आरोपी लवकेश बजाज और उसकी पत्नी के खिलाफ LOC ओपन की थी. LOC खोलने का मतलब आरोपी को विदेश भागने से रोकना होता है. बजाज की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई थी.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ''भीषण आग के लिए जिम्मेदार सभी लापरवाहियों की गंभीरतापूर्वक जांच की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी. इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया गया है और संपत्ति के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.''

The lapses that culminated in the tragic fire at a guest house in Malviya Nagar will be examined with utmost seriousness, and accountability will be fixed wherever it lies.



A Magisterial Inquiry has been ordered and an FIR has been registered against the owner of the property.… — CMO Delhi (@CMODelhi) June 3, 2026

LG ने आपात समीक्षा बैठक की

वहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल ने मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार और अधिकारियों के साथ आपात समीक्षा बैठक की. इसमें निर्देश दिए गए कि कल (04 जून) से दिल्ली में एक महीने का विशेष फायर सेफ्टी अभियान शुरू होगा. होटल, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर समेत संवेदनशील इमारतों की जांच होगी.

फायर नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

फायर नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सीलिंग जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी. अभियान की निगरानी मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त करेंगे. अधिकारियों को जीरो लापरवाही और पूरी जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

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मरने वालों में 11 विदेशी नागरिक

अग्निकांड में मरने वाले लोगों मे 11 विदेशी नागरिक शामिल हैं जबकि 10 भारतीय हैं. इस हादसे में 21 विदेशी नागरिक घायल हैं, जिनमें से 10 वेंटिलेशन पर हैं. इतना ही नहीं 14 भारतीय नागरिक भी जख्मी हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है.

देखते ही देखते फैल गई आग

राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. होटल में लगी आग ने एक झटके में 21 जिंदगियां छीन लीं. दिल्ली की बेहद घनी बस्ती वाले इलाके हौजरानी की संकरी गली में होटल फ्लरिश स्टे बना है. सुबह 8 बजकर 40 मिनट पर इस होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट स्नैक एंड बाइट्स से आग भड़की और देखते ही देखते ये बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंच गई.

होटल में आग से पूरे इलाके में मच गया कोहराम

जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त करीब 60 लोग होटल के अंदर मौजूद थे. आग की लपटें देखकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया. फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. लेकिन आग भड़क चुकी थी. बिल्डिंग से धुएं का गुबार निकलने लगा. पूरे इलाके में कोहराम मच गया.

कई लोग तीसरी मंजिल से कूद गए

होटल के अंदर मौजूद लोगों को जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था. जो लोग फ्रंट पर थे उनकी मदद के लिए लोगों ने गद्दे बिछाए और कई लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिलों से छलांग लगा दी. गद्दे बिछाए और लोग तीसरी मंजिल से लोग कूद गए. तीसरी मंजिल से पांच लोग कूदे. एक महिला तो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर तीसरी मंजिल से कूद गई. हालांकि दोनों की जान बच गई लेकिन महिला का पैर टूट गया.

बिल्डिंग के बेसमेंट से बाहर निकलने का था एक ही रास्ता

आग सिर्फ इस होटल तक सीमित नहीं रही, बगल में मौजूद एक दूसरे होटल की ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई. आग लगने के काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची. आग बुझाने का काम शुरू किया गया. लेकिन रेस्क्यू का काम भी आसान नहीं रहा. इस बिल्डिंग में मौत का सामान पहले ही तैयार किया जा चुका था. बिल्डिंग के बेसमेंट से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था लेकिन उसमें लोहे की ग्रिल लगी थी और उसमें ताला लगा था.

फायर ब्रिगेड ने किया 40 लोगों को रेस्क्यू

फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को उसे काटना पड़ा और तब जाकर बेसमेंट से लोगों को रेस्क्यू करवाया जा सका. फायर ब्रिगेड ने 40 लोगों को रेस्क्यू किया लेकिन 21 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी. होटल फ्लरिश स्टे मैक्स साकेत अस्पताल के पास है. इसलिए यहां जो लोग ठहरे थे वो या तो मरीज थे या उनके परिवार वाले थे. लेकिन उससे भी बड़ी संख्या विदेशियों की थी. पुलिस ने गैरइरातदन हत्या का मामला दर्ज किया. होटल मालिक के खिलाफ FIR हो गई.

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