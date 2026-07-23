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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRKanwar Yatra 2026: देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों की एंट्री बैन, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Kanwar Yatra 2026: देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों की एंट्री बैन, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Kanwar Yatra News: कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. यात्रियों से सिर्फ निर्धारित मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 23 Jul 2026 09:17 PM (IST)
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कांवड़ यात्रा 2026 को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इस बार कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से 11 अगस्त (श्रावण शिवरात्रि) तक चलेगी. इस दौरान लाखों कांवड़िए गंगोत्री, गौमुख और हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली के रास्ते हरियाणा, राजस्थान और दूसरे राज्यों की ओर जाएंगे. ऐसे में यात्रा सुरक्षित और ट्रैफिक सुचारु बनाए रखने के लिए कई अहम इंतजाम किए गए हैं.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर रहेगा प्रतिबंध

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों और उनके साथ चलने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

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पुलिस का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से वाहन चलते हैं. ऐसे में पैदल कांवड़ियों या उनके वाहनों का यहां चलना उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है और किसी बड़े हादसे की आशंका भी बनी रहती है.

इन पारंपरिक मार्गों से करें यात्रा

पुलिस ने कांवड़ियों को सिर्फ तय और पारंपरिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. इसके तहत अप्सरा बॉर्डर-शाहदरा फ्लाईओवर-सीलमपुर टी-पॉइंट-आईएसबीटी फ्लाईओवर, भोपुरा बॉर्डर-वजीराबाद रोड-लोनी गोलचक्कर-गोकुलपुरी-66 फुटा रोड-सीलमपुर-एनएच-1, लोनी बॉर्डर, सोनिया विहार बॉर्डर से पुस्ता रोड, भोपुरा बॉर्डर-वजीराबाद ब्रिज-आउटर रिंग रोड और इंदिरापुरम नाला रोड-गाजीपुर बॉर्डर-न्यू अशोक नगर-पुस्ता रोड जैसे निर्धारित रूट शामिल हैं.

यात्रियों और आम लोगों से की अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे एडवाइजरी का पालन करें और केवल निर्धारित रास्तों से ही यात्रा करें. इससे यात्रा सुरक्षित रहेगी और अनावश्यक जाम या दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा.

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वहीं, आम वाहन चालकों से भी धैर्य रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और प्रमुख चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सभी लोगों के सहयोग से इस बार की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जा सकेगा.

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Published at : 23 Jul 2026 09:16 PM (IST)
Tags :
Delhi Traffic Kanwar Yatra DELHI NEWS
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