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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपूर्व IPS किरण बेदी ने बताया छात्र आंदोलन को डील करने का तरीका, वीडियो में समझाया पूरा प्रोसेस

पूर्व IPS किरण बेदी ने बताया छात्र आंदोलन को डील करने का तरीका, वीडियो में समझाया पूरा प्रोसेस

Kiran Bedi on CJP Protest: पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन से निपटने का सुझाव ऐसे वक्त में दिया है जब दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Jul 2026 08:44 PM (IST)
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देश की पहली महिला IPS अधिकारी रहीं किरण बेदी ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों से निपटने के लिए सुझाव दिए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान सबसे पहले 'सिविल डिफेंस' के प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करने पर विचार करना चाहिए. उनके अनुसार, दंगा-रोधी पुलिस (Riot Police) को पीछे रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही हस्तक्षेप करना चाहिए.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएमओ, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए अपनी बात रखी. पूर्व आईपीएस ये टिप्स ऐसे वक्त में आया है, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है. साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी छात्रों के विरोध-प्रदर्शन फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं. 

'सिविल डिफेंस सुरक्षा की पहली लाइन हो, जैसे बॉर्डर पर BSF'

किरण बेदी ने इसकी तुलना भारत की सीमाओं पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के काम करने के तरीके से की. सेना के शामिल होने से पहले BSF आमतौर पर सुरक्षा की पहली पंक्ति होती है. उन्हें लगता है कि छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से निपटने के लिए भी इसी मॉडल को अपनाया जा सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि सिविल डिफेंस पहले से ही सभी राज्यों में मौजूद है, इसे और बेहतर ट्रेनिंग दी जा सकती है.

रायट पुलिस का काम सिविल डिफेंस की सुरक्षा करना हो- किरण बेदी

उन्होंने बताया कि इससे छात्रों और हथियारों से लैस पुलिस के बीच सीधी झड़प से बचा जा सकेगा. बेदी का सुझाव है कि सिविल डिफेंस की टीमें सबसे आगे रह सकती हैं, जबकि रायट पुलिस दूर से स्थिति पर नजर रख सकती है. उनका काम सिविल डिफेंस के कर्मचारियों की सुरक्षा करना हो, न कि सबसे पहले छात्रों से भिड़ना. इस प्लान के तहत रायट पुलिस तभी हरकत में आए जब सिविल डिफेंस की लाइन टूट जाए या उसके कर्मचारियों पर कोई गंभीर खतरा मंडराने लगे.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 23 Jul 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
Kiran Bedi DELHI NEWS CJP Protest
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