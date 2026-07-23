पूर्व IPS किरण बेदी ने बताया छात्र आंदोलन को डील करने का तरीका, वीडियो में समझाया पूरा प्रोसेस

देश की पहली महिला IPS अधिकारी रहीं किरण बेदी ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों से निपटने के लिए सुझाव दिए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान सबसे पहले 'सिविल डिफेंस' के प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करने पर विचार करना चाहिए. उनके अनुसार, दंगा-रोधी पुलिस (Riot Police) को पीछे रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही हस्तक्षेप करना चाहिए.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएमओ, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए अपनी बात रखी. पूर्व आईपीएस ये टिप्स ऐसे वक्त में आया है, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है. साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी छात्रों के विरोध-प्रदर्शन फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं.

Friends we have a solution to dealing with student protests.

Pl listen to this. @AmitShah @PMOIndia @PIB_India @PTI_News

Th civil defence can be the first line of defence, exactly like BSF is on the borders.

The riot police is standby for protection on need basis only.

Can… pic.twitter.com/068t3gW1ZH — Kiran Bedi (@thekiranbedi) July 23, 2026

'सिविल डिफेंस सुरक्षा की पहली लाइन हो, जैसे बॉर्डर पर BSF'

किरण बेदी ने इसकी तुलना भारत की सीमाओं पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के काम करने के तरीके से की. सेना के शामिल होने से पहले BSF आमतौर पर सुरक्षा की पहली पंक्ति होती है. उन्हें लगता है कि छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से निपटने के लिए भी इसी मॉडल को अपनाया जा सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि सिविल डिफेंस पहले से ही सभी राज्यों में मौजूद है, इसे और बेहतर ट्रेनिंग दी जा सकती है.

रायट पुलिस का काम सिविल डिफेंस की सुरक्षा करना हो- किरण बेदी

उन्होंने बताया कि इससे छात्रों और हथियारों से लैस पुलिस के बीच सीधी झड़प से बचा जा सकेगा. बेदी का सुझाव है कि सिविल डिफेंस की टीमें सबसे आगे रह सकती हैं, जबकि रायट पुलिस दूर से स्थिति पर नजर रख सकती है. उनका काम सिविल डिफेंस के कर्मचारियों की सुरक्षा करना हो, न कि सबसे पहले छात्रों से भिड़ना. इस प्लान के तहत रायट पुलिस तभी हरकत में आए जब सिविल डिफेंस की लाइन टूट जाए या उसके कर्मचारियों पर कोई गंभीर खतरा मंडराने लगे.

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