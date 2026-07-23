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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP ने सरकार से कहा- न्यूट्रल जगह पर करेंगे बात, अब कपिल सिब्बल बोले, 'इतना घमंड केंद्र...'

CJP ने सरकार से कहा- न्यूट्रल जगह पर करेंगे बात, अब कपिल सिब्बल बोले, 'इतना घमंड केंद्र...'

Kapil Sibal on CJP Protest: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि पिछली बार छात्र मिलने गए थे और उन्हें दो-चार घंटे बैठना पड़ा था.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 23 Jul 2026 09:48 PM (IST)
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राज्यसभा सांसद और जाने वाले वकील कपिल सिब्बल ने सरकार से सवाल किया कि आप छात्रों से बातचीत क्यों नहीं करते. उन्होंने कहा कि छात्र कह रहे हैं कि आप एक न्यूट्रल जगह पर आइए और हमारे साथ बातचीत करिए. इतना भी घमंड केंद्र सरकार को नहीं होना चाहिए. छात्र कह रहे हैं कि वो बातचीत को तैयार हैं, आप कह रहे हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं. पिछली बार वो आपके यहां गए थे और उन्हें दो-चार घंटे बैठना पड़ा फिर आप मिले.

सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "जहां सुझाव होना चाहिए वहां आप स्थिति को बिगाड़ते हो. जहां समझौता होना चाहिए, आप बातचीत करने को तैयार नहीं हो. एक वेन्यू के आधार पर आप एनएसए लगा दोगे और दुकानें बंद करा दोगे. ये तो सही नहीं है. आप बातचीत कीजिए. बातचीत से ही समाधान निकलता है. आप पार्लियामेंट में बहस करने तैयार हो, अच्छी बात है. लेकिन ये बात 28 जून से चल रही है. 23-23 दिन कुछ लोगों ने अनशन किया है. हजारों की तादाद में हिंदुस्तान के हर कोने से आ रहे हैं."

राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, "आप हिंदुस्तान का इतिहास देखिए. जब जब ऐसा हादसा हुआ तो जो मंत्री था उसने तुरंत इस्तीफा दिया. एक बात तो शास्त्री जी ने एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो इस्तीफा दे दिया था. लेकिन मेरे ख्याल से इस सरकार की एक सोच है कि कोई इस्तीफा दे देगा तो इनकी हार हो जाएगी. इस सोच के साथ कोई हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकता. ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़ी न है! ये तो इस देश का लोकतंत्र है जहां ये तानाशाही नहीं चलेगी और चल भी नहीं सकती." 

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 23 Jul 2026 09:36 PM (IST)
Tags :
Kapil SIbal CJP Protest
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