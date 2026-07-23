CJP ने सरकार से कहा- न्यूट्रल जगह पर करेंगे बात, अब कपिल सिब्बल बोले, 'इतना घमंड केंद्र...'

राज्यसभा सांसद और जाने वाले वकील कपिल सिब्बल ने सरकार से सवाल किया कि आप छात्रों से बातचीत क्यों नहीं करते. उन्होंने कहा कि छात्र कह रहे हैं कि आप एक न्यूट्रल जगह पर आइए और हमारे साथ बातचीत करिए. इतना भी घमंड केंद्र सरकार को नहीं होना चाहिए. छात्र कह रहे हैं कि वो बातचीत को तैयार हैं, आप कह रहे हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं. पिछली बार वो आपके यहां गए थे और उन्हें दो-चार घंटे बैठना पड़ा फिर आप मिले.

सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "जहां सुझाव होना चाहिए वहां आप स्थिति को बिगाड़ते हो. जहां समझौता होना चाहिए, आप बातचीत करने को तैयार नहीं हो. एक वेन्यू के आधार पर आप एनएसए लगा दोगे और दुकानें बंद करा दोगे. ये तो सही नहीं है. आप बातचीत कीजिए. बातचीत से ही समाधान निकलता है. आप पार्लियामेंट में बहस करने तैयार हो, अच्छी बात है. लेकिन ये बात 28 जून से चल रही है. 23-23 दिन कुछ लोगों ने अनशन किया है. हजारों की तादाद में हिंदुस्तान के हर कोने से आ रहे हैं."

VIDEO | Rajya Sabha MP Kapil Sibal (@KapilSibal) says, "Just now a notification came, under which, LG Delhi has been asked to impose NSA on anyone whom they suspect, definitely, it would be in view of the protest at Jantar Mantar, along with that, there is also a notification,… pic.twitter.com/KlUgAJ7gVQ — Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026

राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, "आप हिंदुस्तान का इतिहास देखिए. जब जब ऐसा हादसा हुआ तो जो मंत्री था उसने तुरंत इस्तीफा दिया. एक बात तो शास्त्री जी ने एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो इस्तीफा दे दिया था. लेकिन मेरे ख्याल से इस सरकार की एक सोच है कि कोई इस्तीफा दे देगा तो इनकी हार हो जाएगी. इस सोच के साथ कोई हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकता. ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़ी न है! ये तो इस देश का लोकतंत्र है जहां ये तानाशाही नहीं चलेगी और चल भी नहीं सकती."