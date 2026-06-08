हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRMalviya Nagar Fire: मौतों का आंकड़ा बढ़कर 22, फरार मैनेजर जय मिश्रा सरेंडर के बाद गिरफ्तार

Malviya Nagar Fire: मौतों का आंकड़ा बढ़कर 22, फरार मैनेजर जय मिश्रा सरेंडर के बाद गिरफ्तार

Malviya Nagar Fire News: मालवीय नगर अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है. पुलिस हादसे की जांच में जुटी है, जबकि होटल मालिक हिरासत में है और फरार मैनेजर ने सरेंडर किया.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 08 Jun 2026 10:23 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है. रविवार को अस्पताल में भर्ती एक और घायल व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया. इससे पहले इस हादसे में 21 लोगों की जान जा चुकी थी, जिनमें 13 विदेशी नागरिक भी शामिल थे.

मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस अब आग लगने की पूरी घटना को विस्तार से समझने में जुटी है. इसी कड़ी में रविवार को पुलिस गिरफ्तार किए गए होटल कर्मचारी केशव नेगी को घटनास्थल पर लेकर पहुंची.

दिल्ली सरकार की 'दुर्गा' योजना से खुलेंगे रोजगार के रास्ते, महिलाओं को मिलेगा गुलाबी ई-ऑटो

अधिकारियों ने उससे मौके पर पूरी घटना के बारे में जानकारी ली और यह समझने की कोशिश की कि आग कैसे लगी और इतनी तेजी से कैसे फैल गई. पुलिस का कहना है कि घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण करने से जांच में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है.

रसोइए की हुई थी गिरफ्तारी

जांच के दौरान पुलिस ने फ्लोरिश स्टे बी एंड बी में रसोइए के रूप में काम करने वाले केशव नेगी को गिरफ्तार किया था. आग लगने की घटना के बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के समय होटल में क्या परिस्थितियां थीं और कहीं किसी की लापरवाही तो इसकी वजह नहीं बनी.

प्रारंभिक जांच में इमारत के भीतर अग्नि सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आने की बात कही जा रही है. सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था.

माना जा रहा है कि अगर सुरक्षा इंतजाम बेहतर होते तो शायद नुकसान इतना बड़ा नहीं होता. पुलिस और संबंधित विभाग अब यह भी जांच कर रहे हैं कि होटल संचालन के दौरान नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं.

कोर्ट ने दिया दो दिन का पुलिस रिमांड

गिरफ्तार आरोपी केशव नेगी को शनिवार को साकेत कोर्ट में पेश किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. इस दौरान पुलिस उससे पूछताछ कर आग लगने के कारणों और जिम्मेदार लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है. इस मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज पहले से पुलिस की गिरफ्त में है.

जय मिश्रा ने पुलिस ने किया सरेंडर

वहीं फरार चल रहे होटल मैनेजर जय मिश्रा ने साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया. दिल्ली पुलिस ने जय मिश्रा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया. साथ ही घटना के समय होटल में मौजूद कर्मचारियों और अन्य स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस हादसे को बेहद दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि सरकार मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करवा रही है. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मालवीय नगर अग्निकांड की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. पीड़ित परिवारों को अब जांच रिपोर्ट और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार है.

INDIA Bloc Meeting: AAP का बड़ा बयान, 'जब तक कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगी तब तक उसका...'

और पढ़ें
Published at : 08 Jun 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Delhi Fire DELHI NEWS Malviya Nagar Fire
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Malviya Nagar Fire: मौतों का आंकड़ा बढ़कर 22, फरार मैनेजर जय मिश्रा सरेंडर के बाद गिरफ्तार
मालवीय नगर अग्निकांड: मौतों का आंकड़ा बढ़कर 22, फरार मैनेजर जय मिश्रा सरेंडर के बाद गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली एयरपोर्ट पर 5.38 करोड़ की ड्रग्स बरामद, गीजर के अंदर छिपाकर लाई जा रही थी खेप
दिल्ली एयरपोर्ट पर 5.38 करोड़ की ड्रग्स बरामद, गीजर के अंदर छिपाकर लाई जा रही थी खेप
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार की 'दुर्गा' योजना से खुलेंगे रोजगार के रास्ते, महिलाओं को मिलेगा गुलाबी ई-ऑटो
दिल्ली सरकार की 'दुर्गा' योजना से खुलेंगे रोजगार के रास्ते, महिलाओं को मिलेगा गुलाबी ई-ऑटो
दिल्ली NCR
INDIA Bloc Meeting: AAP का बड़ा बयान, 'जब तक कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगी तब तक उसका...'
AAP का बड़ा बयान, 'जब तक कांग्रेस INDIA गठबंधन का नेतृत्व करेगी तब तक उसका...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामायणम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फर्स्ट लुक टीजर प्लान, रणबीर बने भगवान राम (08.06.26)
YRKKH:😯Armaan और Abhira की नई शुरुआत, मुश्किलों के बीच टेम्पो में बसाया अपना संसार #sbs
Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
बिहार
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
विश्व
ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को मिसाइलों से दहल उठा मिडिल-ईस्ट!
ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को दहल उठा मिडिल-ईस्ट!
टेलीविजन
शिल्पा शिंदे ने लगाए थे प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप, उपासना सिंह ने किया सपोर्ट, बोलीं- उस लड़की को मैं जानती हूं
शिल्पा शिंदे ने लगाए थे प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप, उपासना सिंह ने किया सपोर्ट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान, टीम इंडिया में मिली जगह; बोले- 'बहुत ज्यादा उम्मीद करना...'
वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'बहुत ज्यादा उम्मीद करना...'
विश्व
Iran US War: 'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
शिक्षा
JoSAA Counselling 2026 से पहले IITs का मास्टरस्ट्रोक, बढ़ीं सीटें और शुरू हुए 18 नए प्रोग्राम
JoSAA Counselling 2026 से पहले IITs का मास्टरस्ट्रोक, बढ़ीं सीटें और शुरू हुए 18 नए प्रोग्राम
टेक्नोलॉजी
4K Vs 8K Smart TV: जानिए दोनों में क्या है फर्क और किसे खरीदने में है आपका फायदा
4K Vs 8K Smart TV: जानिए दोनों में क्या है फर्क और किसे खरीदने में है आपका फायदा
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget