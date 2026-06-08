Malviya Nagar Fire: मौतों का आंकड़ा बढ़कर 22, फरार मैनेजर जय मिश्रा सरेंडर के बाद गिरफ्तार

दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है. रविवार को अस्पताल में भर्ती एक और घायल व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया. इससे पहले इस हादसे में 21 लोगों की जान जा चुकी थी, जिनमें 13 विदेशी नागरिक भी शामिल थे.

मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस अब आग लगने की पूरी घटना को विस्तार से समझने में जुटी है. इसी कड़ी में रविवार को पुलिस गिरफ्तार किए गए होटल कर्मचारी केशव नेगी को घटनास्थल पर लेकर पहुंची.

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अधिकारियों ने उससे मौके पर पूरी घटना के बारे में जानकारी ली और यह समझने की कोशिश की कि आग कैसे लगी और इतनी तेजी से कैसे फैल गई. पुलिस का कहना है कि घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण करने से जांच में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है.

रसोइए की हुई थी गिरफ्तारी

जांच के दौरान पुलिस ने फ्लोरिश स्टे बी एंड बी में रसोइए के रूप में काम करने वाले केशव नेगी को गिरफ्तार किया था. आग लगने की घटना के बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के समय होटल में क्या परिस्थितियां थीं और कहीं किसी की लापरवाही तो इसकी वजह नहीं बनी.

प्रारंभिक जांच में इमारत के भीतर अग्नि सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आने की बात कही जा रही है. सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था.

माना जा रहा है कि अगर सुरक्षा इंतजाम बेहतर होते तो शायद नुकसान इतना बड़ा नहीं होता. पुलिस और संबंधित विभाग अब यह भी जांच कर रहे हैं कि होटल संचालन के दौरान नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं.

कोर्ट ने दिया दो दिन का पुलिस रिमांड

गिरफ्तार आरोपी केशव नेगी को शनिवार को साकेत कोर्ट में पेश किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. इस दौरान पुलिस उससे पूछताछ कर आग लगने के कारणों और जिम्मेदार लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है. इस मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज पहले से पुलिस की गिरफ्त में है.

जय मिश्रा ने पुलिस ने किया सरेंडर

वहीं फरार चल रहे होटल मैनेजर जय मिश्रा ने साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया. दिल्ली पुलिस ने जय मिश्रा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया. साथ ही घटना के समय होटल में मौजूद कर्मचारियों और अन्य स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस हादसे को बेहद दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि सरकार मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करवा रही है. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मालवीय नगर अग्निकांड की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. पीड़ित परिवारों को अब जांच रिपोर्ट और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार है.

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