AAP का बड़ा बयान, 'जब तक कांग्रेस INDIA गठबंधन का नेतृत्व करेगी तब तक उसका...'

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRINDIA Bloc Meeting: AAP का बड़ा बयान, 'जब तक कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगी तब तक उसका...'

INDIA Bloc Meeting: AAP का बड़ा बयान, 'जब तक कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगी तब तक उसका...'

INDIA Bloc Meeting Today in Delhi: दिल्ली में 'इंडिया गठबंधन' की अहम बैठक हुई. इस बैठक में आम आदमी पार्टी और डीएमके ने हिस्सा नहीं लिया. आप नेता सोमनाथ भारती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 03:31 PM (IST)
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विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों की बैठक सोमवार (8 जून) को दिल्ली के 'कॉन्स्टीट्यूशन क्लब' में हुई. इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वर्तमान अध्यक्ष  मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत 20 से अधिक दलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया. इस बैठक में आम आदमी पार्टी और डीएमके ने हिस्सा नहीं लिया.

इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि एक मिशन के लिए 'इंडिया गठबंधन' बना था. जैसे बीजेपी ने एनडीए बनाया वैसे ही दूसरी तरफ हमने 'इंडिया गठबंधन' बनाया. उन्होंने कहा कि गठबंधन का एक धर्म होता है और धर्म यह है कि जो अंदर वही बाहर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस 'इंडिया गठबंधन' का नेतृत्व करेगी तब तक उसका कोई भविष्य नहीं है.

आप बीजेपी के साथ दिख रहे हैं- सोमनाथ भारती

सोमनाथ भारती ने कहा, "आपने एक तरफ कहा हम गठबंधन के रूप में लड़ेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन अंदरखाने आप बीजेपी के साथ दिख रहे हैं." उन्होंने बताया कि दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हुआ. जिसमें 4/3 के फॉर्मूले पर फैसले हुआ. तीन सीटों पर कांग्रेस को मिलीं. जिन पर अरविंद केजरीवाल ने खुलकर प्रचार और समर्थन किया और वोट मांगे. 

उन्होंने आगे कहा कि जो चार सीटें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को मिलीं, उन पर राहुल गांधी को छोड़ दीजिए कांग्रेस का कोई भी नेता हमारे समर्थन में जनता से वोट मांगने नहीं उतरा तो काहे का गठबंधन है? यहां तक की उन्होंने हमें हराने का प्रयत्न भी किया. इसके बाद जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ. उसमें खुलकर बात सामने आ गई. जब कांग्रेस शून्य सीट लाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुशी जाहिर करती है कि आम आदमी पार्टी हार गई. 

सोमनाथ भारती ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

सोमनाथ भारती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, ठकेजरीवाल का हारना इस तरह संभव हुआ कि वोट काट दिए गए, वोट चुरा लिए गए. 1 लाख 48 हजार वोट मेरे समय में थे और 9 महीने बाद यह संख्या घटकर 1 लाख 2 हजार रह गई. अब राहुल गांधी ने इस वोट चोरी की चर्चा क्यों नहीं की. जब वे वोट चोरी की चर्चा करते हैं तो दिल्ली को छोड़ देते हैं. इसलिए मैं कहता हूं कि गठबंधन धर्म को निभाना कांग्रेस को नहीं आता है." 

'AAP का तो बीजेपी में विलय...' INDIA Bloc की बैठक में शामिल न होने पर कांग्रेस नेता का बयान

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 03:29 PM (IST)
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