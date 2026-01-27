हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 13 जिलों के लिए लिंक अधिकारियों की नियुक्ति, अब डीएम की गैरहाजिरी में भी नहीं रुकेगा काम

दिल्ली में 13 जिलों के लिए लिंक अधिकारियों की नियुक्ति, अब डीएम की गैरहाजिरी में भी नहीं रुकेगा काम

Delhi News: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए सभी 13 जिलों के लिंक अधिकारियों की नियुक्ति की है. वहीं प्रत्येक जिले के लिए दो-दो लिंक अधिकारों को भी तय किया गया है.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 27 Jan 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुचारु, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है. राजधानी में हाल ही में गठित किए गए सभी 13 जिलों के लिंक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है. प्रत्येक जिले के लिए दो-दो लिंक अधिकारी तय किए गए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो.

दिल्ली के 13 जिलों में प्रशासनिक निरंतरता की व्यवस्था सुनिश्चित

सरकार द्वारा तय की गई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी जिले के जिलाधिकारी (डीएम) अवकाश पर रहते हैं या किसी कारण से अनुपस्थित होते हैं, तो उस जिले का कामकाज पहला लिंक अधिकारी संभालेंगे. वहीं, यदि डीएम के साथ-साथ पहला लिंक अधिकारी भी अनुपस्थित हैं, तो दूसरे लिंक अधिकारी को उस जिले की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.  इस तरह दिल्ली के सभी 13 जिलों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. खास बात यह है कि सभी लिंक अधिकारी दूसरे जिलों के डीएम ही नियुक्त किए गए हैं, जिससे अनुभव और प्रशासनिक समझ का लाभ मिल सके.

दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही प्रशासनिक ढांचे को दुरुस्त करने पर जोर दिया है. राजधानी में लंबे समय से यह समस्या चली आ रही थी कि राजस्व पुलिस और अन्य विभागों की जिला सीमाएं अलग-अलग थीं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था. इस समस्या पर सालों तक गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया था.

सीएम रेखा गुप्ता ने तीन महीने के अंदर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार के गठन के तीन महीने के अंदर ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अलग-अलग एजेंसियों के जिलों की सीमाओं का एक समान न होना प्रशासन और जनता दोनों के लिए बड़ी चुनौती है. अपनी घोषणा के अनुरूप सरकार ने जिलों का पुनर्गठन किया और दिल्ली में 13 जिले बनाए गए.

जिलों की संख्या में बदलाव होने के कारण मार्च 2024 में जारी अधिसूचना में भी संशोधन किया गया है.  इसके तहत लिंक ऑफिसर की पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है. अब हर जिले के लिए दो लिंक अधिकारी अनिवार्य रूप से तय किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति या अवकाश के दौरान कामकाज निर्बाध चलता रहे.  

नई सरकार में जिलाधिकारियों को दी गई अधिक शक्तियां और अधिकार

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नई सरकार ने जिलाधिकारियों को पहले की तुलना में अधिक अधिकार और शक्तियां दी गई हैं. इसके साथ ही उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं. सरकार चाहती है कि डीएम अपने जिले की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल रहें और योजनाओं व व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से लागू करें.

सरकार का मानना है कि मजबूत जिला प्रशासन ही सुशासन की नींव होता है. लिंक अधिकारियों की यह नई व्यवस्था उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे दिल्ली के लोगों को तेज, सरल और प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 27 Jan 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS REKHA GUPTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
एक्टर बनने से पहले देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में नाना पाटेकर से गूफी पेंटल शामिल
नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक, देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स
Advertisement

वीडियोज

UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?
UGC Protest: UGC के नए नियम पर छात्रों ने सरकार से पूछे तीखे सवाल? | Breaking | Lucknow | CM yogi
UGC Protest: लखनऊ में UGC के नए नियमों का छात्रों ने किया विरोध| Breaking | Lucknow | CM yogi
India-Europe Trade Deal: साइन हुआ भारत-EU के बीच डील, आखिर क्यों 'मदर ऑफ आल डील्स' का मिला नाम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
एक्टर बनने से पहले देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में नाना पाटेकर से गूफी पेंटल शामिल
नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक, देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
हेल्थ
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
जनरल नॉलेज
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: यूजीसी चेयरमैन सरकार के पास फिर लेकर जाएंगे यह मुद्दा, 15 दिन में जवाब देने का किया वादा
LIVE: यूजीसी चेयरमैन सरकार के पास फिर लेकर जाएंगे यह मुद्दा, 15 दिन में जवाब देने का किया वादा
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget