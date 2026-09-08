Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्य निकेतन हादसा: किरण बेदी बोलीं, 'लीडरशिप ऐसी चाहिए जो...'

सत्य निकेतन हादसा: किरण बेदी बोलीं, 'लीडरशिप ऐसी चाहिए जो...'

पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने कहा कि सरकार के हर डिपार्टमेंट को ह्यूमन बॉडी की तरह काम करना है, तभी इस तरह के संकट से बचा जा सकता है. ह्मूमन बॉडी की तरह प्रशासन के अंगों का फिट रहना बहुत जरूरी है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 08 Sep 2026 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में 7 लोगों की जान चली गई. अब इस पर पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने अपनी बात रखते हुए इसके कारणों का जिक्र किया है. साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव भी दिए हैं. उन्होंने प्रशासन को ह्यूमन बॉडी की तरह बताया है और कहा कि जब तक ह्यूमन बॉडी की तरह प्रशासन नहीं करेंगे, हम ये झेलते रहेंगे. उन्होंने कहा कि हम प्रशासन को ह्यूमन बॉडी की तरह नहीं ले रहे हैं इसलिए बार-बार इस तरह की चीजें झेल रहे हैं. इस ह्यूमन बॉडी में हर अंग का फिट रहना बहुत जरूरी है. उन्होंने ये भी कहा कि बीमार अंगों की सर्जरी और इलाज भी जल्दी करने की जरूरत है.

किरण बेदी ने सवाल किया, ''ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है. गवर्नेंस ह्यूमन बॉडी की तरह है. यह ऑर्गेनिक होल है. जिसका सिर है, बाजू है, मशीन हैं, ब्लड है, सबकुछ है और दिमाग ऊपर है. सबको सांस जोड़ती है. अगर ऑक्सीजन स्वच्छ हो और सारी बॉडी को जा रही हो तो सारी बॉडी हेल्दी रहती है. इसका मतलब है स्वच्छ हवा हमें जोड़ती है. अगर ह्यूमन बॉडी में बाजू सोचे कि मैं तो जो मर्जी होगी वो कर सकता हूं तो बॉडी दुखी रहती है.'' 

प्रशासन के अंगों को मिलकर काम करने की जरूरत- किरण बेदी

पूर्व आईपीएस ने कि हमारा प्रशासन भी ह्यूमन बॉडी की तरह है. इस ह्यूमन बॉडी में हर अंग का फिट रहना बहुत जरूरी है, हर अंग का मुखिया है. प्रशासन में भी वैसे ही है. जैसे विभागों के सचिव हैं, मंत्री हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं. ये सभी ह्यूमन बॉडी की तरह प्रशासन के अंग हैं. सभी को मिलकर एक जैसी सोच के साथ काम करना जरूरी है. 

लीडरशिप ऐसी चाहिए जो आपको जोड़े रखे- किरण बेदी

किरण बेदी ने ये भी कहा कि दिमाग कुछ सोचे और हाथ कुछ सोचे तो ऐसे नहीं होता है. दिमाग लीड करता है. हमको लीडरशिप ऐसी चाहिए जो आपको जोड़े रखे. एक लीडर उदाहरण बने. चुने हुए और नियुक्ति किए गए लोग एक सोच के साथ काम नहीं कर रहे हैं. विभागों में भी आपस में एक सोच नहीं है. 

सर्जरी भी बहुत जरूरी है- किरण बेदी

उन्होंने कहा, ''अगर म्युनिसिपैलिटी का इंजीनियर सोचे कि मैं रूल्स को तोड़कर बेईमानी कर लूं और मेरा विभाग स्वस्थ रहे तो ये नहीं हो सकता है. सरकार के हर डिपार्टमेंट को मानव शरीर की तरह काम करना है, तभी इस तरह के संकट से बचा जा सकता है. मेरा अनुभव ये है कि हर डिपार्टमेंट जरूरी है. हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाना है. डिपार्टमेंट के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, ईमानदारी दिखानी है. दिमाग और आंखों को निगरानी भी रखनी है. अगर एक अंग में बीमारी है और वो दूसरे अंग को बीमार कर रही है तो सर्जरी बहुत जरूरी है. 

उन्होंने ये भी कहा कि हर अंग को जोड़ना लीडरशिप का काम है. उसे तंदुरुस्त रखना, हर अंग के ऊपर क्लोज वॉच रखने की जरूरत है. हर रोज ऐसी खबरें हैं जो सामने नजर आ रही हैं, ये गवर्नेंस में एकता की कमी की वजह से फेलियर है.

संदीप दीक्षित बोले, 'जब 2008 में बिल्डिंग गिरी थी तो कांग्रेस सरकार...'

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Kiran Bedi DELHI NEWS Satya Niketan Delhi Satya Niketan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
संदीप दीक्षित बोले, 'जब 2008 में बिल्डिंग गिरी थी तो कांग्रेस सरकार...'
संदीप दीक्षित बोले, 'जब 2008 में बिल्डिंग गिरी थी तो कांग्रेस सरकार...'
दिल्ली NCR
DU छात्रसंघ चुनाव में नया मुद्दा बना PG हादसा, छात्रों की सुरक्षा के उठेंगे बड़े सवाल
DU छात्रसंघ चुनाव में नया मुद्दा बना PG हादसा, छात्रों की सुरक्षा के उठेंगे बड़े सवाल
दिल्ली NCR
मणिपुर टीचर हत्याकांड: सीढ़ियों पर दौड़ाया, बेरहमी से पीटा फिर फरार... CCTV ने खोले राज
मणिपुर टीचर हत्याकांड: सीढ़ियों पर दौड़ाया, बेरहमी से पीटा फिर फरार... CCTV ने खोले राज
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: HC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार! कहा- कल ही तो...
सत्य निकेतन हादसा: HC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार! कहा- कल ही तो...
Advertisement

वीडियोज

Riteish Deshmukh और Genelia का Exclusive Interview, Raja Shivaji और 25 साल के सफर पर बात
Shah Rukh Khan ने Underworld के आगे झुकने से किया इनकार? Sanjay Gupta ने सुनाया 90s का किस्सा
Aamrapali Dubey का Bigg Boss 20 में Game Plan, Fights, Salman Khan और Competition पर खुलासा
Bigg Boss 20 Grand Premiere: 16 Contestants की Entry, Salman Khan के साथ शुरू हुआ नया Season
Bigg Boss 20: 17 Contestants की पूरी लिस्ट, Mahhi Vij, Isha Rikhi, Gullu समेत ये नाम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
इंडिया
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
इंडिया
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
एग्रीकल्चर
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरीका
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरीका
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget