दिल्ली के बाजारों में मंदी के लिए BJP जिम्मेदार, कांग्रेस ने लगाया आरोप

दिल्ली में त्योहारों के सीजन के दौरान बाजारों में सुस्ती और व्यापारियों के कारोबार में गिरावट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि व्यापारियों की सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा करने वाली बीजेपी की नीतियों ने ही कारोबारियों की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी है. उन्होंने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और लोगों की घटती क्रय शक्ति को बाजारों में मंदी की प्रमुख वजह बताते हुए कहा कि इसका सीधा असर छोटे दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पड़ रहा है.

देवेंद्र यादव ने कहा कि, खाद्य पदार्थों, दालों, खाद्य तेल, दूध, पेट्रोल और डीजल समेत रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ने से आम परिवारों का बजट बिगड़ गया है. हालात ऐसे हैं कि त्योहारों के मौके पर भी लोग पहले की तरह खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं. जब ग्राहकों के हाथ में पैसा कम होगा, तो दुकानों की बिक्री भी प्रभावित होगी. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार की आर्थिक नीतियों, आर्थिक मंदी और बेकाबू महंगाई ने त्योहारों से पहले ही दिल्ली के बाजारों की रौनक फीकी कर दी है.

महंगाई के आंकड़ों को लेकर बीजेपी पर निशाना

देवेंद्र यादव ने दावा किया कि अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत और थोक महंगाई दर 11.39 प्रतिशत तक पहुंच गई. उनके अनुसार, महंगाई के इन आंकड़ों का असर केवल उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली समेत देशभर के करोड़ों व्यापारियों और निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों की आजीविका पर भी पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और महंगाई ने लोगों की खरीदारी की क्षमता को कमजोर कर दिया है. कमाई घट रही है और खर्च बढ़ रहा है. ऐसे में बाजारों में ग्राहकों की कमी का खामियाजा छोटे कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है.

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11 हजार करोड़ के नुकसान के दावे पर उठाए सवाल

दिल्ली में दिवाली के कारोबार और 1 नवंबर को कथित तौर पर हुए 11 हजार करोड़ रुपये के नुकसान को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है. देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी से जुड़े एक व्यापारिक संगठन ने दिवाली के दौरान दिल्ली में रोजाना 10 हजार से 12 हजार करोड़ रुपये के कारोबार के आंकड़े को आधार बनाकर 1 नवंबर को 11 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया और व्यापारियों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की.

कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दावे को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि दिल्ली के प्रमुख बाजारों की एसोसिएशनों ने भी इस तरह के नुकसान से साफ इनकार किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर व्यापारिक संगठनों के जरिए राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है.

महारैली पर बाजार बंद रहने से व्यापारियों को नुकसान

देवेंद्र यादव ने रामलीला मैदान के आसपास के बाजारों को लेकर भी बीजेपी की भूमिका पर सवाल खड़े किए. उनका कहना है कि यदि महारैली के दिन इन इलाकों के बाजार खुले रहते, तो रैली में शामिल होने आए लाखों लोग खरीदारी कर सकते थे. इससे स्थानीय दुकानदारों और कारोबारियों को अतिरिक्त बिक्री का मौका मिलता.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की साजिश के चलते बाजार बंद कराए गए और व्यापारियों को संभावित कमाई से वंचित होना पड़ा. यादव ने कहा कि एक ओर बीजेपी व्यापारियों के हितों की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उसके फैसलों से कारोबार प्रभावित हो रहा है.

सीएम से पूछा, 30 अक्टूबर के मार्च से कितना नुकसान हुआ?

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी निशाने पर लेते हुए उन्होंने सवाल किया कि, 30 अक्टूबर को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ लाल किला से टाउन हॉल तक निकाले गए मार्च से दिल्ली के व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ था. यादव ने पूछा कि क्या 1 नवंबर से ठीक दो दिन पहले का समय त्योहारों की खरीदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं था.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने व्यापार विरोधी रवैये से ध्यान हटाने के लिए महारैली के नाम पर राजनीति कर रही है. उनका दावा है कि छात्रों और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कई दिनों तक दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मेट्रो सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन की बसें बंद रखी गईं. इससे हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. यादव ने सवाल किया कि बीजेपी नेता व्यापारियों के नुकसान की बात करते समय इन घटनाओं का जिक्र क्यों नहीं करते.

गरीब परिवारों की परेशानी पर भी सरकार को घेरा

देवेंद्र यादव ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को व्यापारियों तक सीमित न रखते हुए गरीब और मध्यम वर्ग की आर्थिक बदहाली का सवाल भी उठाया. उन्होंने कहा कि घटती आमदनी और बढ़ते खर्च के बीच निम्न, मध्यम और अति निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी नेताओं से सवाल किया कि व्यापारियों के नुकसान पर चिंता जताने वाले नेता उन गरीब परिवारों की परेशानी पर बात क्यों नहीं करते, जिन्हें एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

यादव ने कहा कि खुदरा और थोक महंगाई के बढ़ते स्तर पर अर्थशास्त्री भी चिंता जता रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर आम लोगों की जेब और जीवनयापन पर पड़ता है. इसके बावजूद केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों को बिगड़ते आर्थिक हालात की चिंता नहीं है. क्योंकि उसे लगता है कि केंद्र और राज्यों में उसकी सरकारें मुख्य चुनाव आयुक्त के कथित 'वोट चोरी' के फार्मूले से बन जाएंगी.