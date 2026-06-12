केदारनाथ-वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर ठगी, फर्जी वेबसाइट बनाने वाले 3 गिरफ्तार

केदारनाथ, वैष्णो देवी और अन्य धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग कराने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का दक्षिण जिला साइबर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें फर्जी वेबसाइट तैयार करने वाला एक पेशेवर वेब डेवलपर भी शामिल है. जांच में गिरोह का संबंध देशभर में दर्ज करीब 30 साइबर शिकायतों से जुड़ा मिला है और अब तक लगभग 10 लाख रुपये की ठगी का खुलासा हुआ है.

दक्षिण जिला पुलिस की साइबर टीम ने ओमप्रकाश कुमार, रोहित कुमार और श्रेयांश तिवारी उर्फ शिवम को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, यह गिरोह धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर लोगों को निशाना बना रहा था. बिहार के नालंदा से ओमप्रकाश और रोहित को पकड़ा गया, जबकि गिरोह के कथित मास्टरमाइंड श्रेयांश तिवारी को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया.

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ऐसे खुला फर्जीवाड़े का पूरा नेटवर्क

डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि एक श्रद्धालु ने शिकायत दर्ज कराई थी कि हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के दौरान उससे 20328 रुपये की ठगी की गई. शिकायत के आधार पर साइबर थाना दक्षिण जिला में एफआईआर संख्या 30/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान सामने आया कि पीड़ित ने irctc-helicopter.com और irctc-heliyatra.com नामक वेबसाइटों के जरिए बुकिंग की थी.

IRCTC जैसे डिजाइन वाली वेबसाइटों से लोगों को बनाया जाता था शिकार

पुलिस जांच में पता चला कि दोनों वेबसाइटों को इस तरह तैयार किया गया था कि वे पहली नजर में किसी अधिकृत हेलीकॉप्टर बुकिंग पोर्टल या आईआरसीटीसी की वेबसाइट जैसी दिखाई दें. वेबसाइट का नाम, रंग संयोजन, लेआउट, बुकिंग फॉर्म और भुगतान प्रक्रिया तक असली पोर्टल की तर्ज पर बनाई गई थी. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि श्रेयांश तिवारी इन वेबसाइटों के विकास और तकनीकी संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहा था.

तकनीकी जांच से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

डीसीपी (ऑपरेशन) अरविंद कुमार की निगरानी और साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हंसराज स्वामी के नेतृत्व में एसआई आशीष, हेडकांस्टेबल प्रवीण, विकास, विनोद, कांस्टेबल प्रवीण जून और सुल्तान की टीम ने मामले की जांच की. बैंक खातों, डोमेन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, जीमेल अकाउंट, आईपी लॉग्स तथा होस्टिंग कंपनी और गूगल से प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान की गई.

फेसबुक और मेटा विज्ञापनों से बढ़ाते थे पहुंच

जांच में सामने आया कि आरोपी अपनी फर्जी वेबसाइटों का प्रचार फेसबुक और मेटा प्लेटफॉर्म पर पेड विज्ञापनों के जरिए करते थे. जब कोई श्रद्धालु केदारनाथ या वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग से जुड़ी जानकारी इंटरनेट पर खोजता था, तो उसे इन वेबसाइटों के लिंक दिखाई देते थे और वह आसानी से इनके जाल में फंस जाता था.

बुकिंग के बाद भी जारी रहती थी ठगी

पुलिस के अनुसार, बुकिंग राशि जमा होने के बाद आरोपी फोन कॉल, व्हाट्सऐप और ई-मेल के जरिए पीड़ितों के संपर्क में बने रहते थे. इसके बाद रजिस्ट्रेशन शुल्क, सत्यापन शुल्क, बीमा शुल्क, रिफंड प्रोसेस और नई बुकिंग जैसे बहाने बनाकर अतिरिक्त रकम भी वसूली जाती थी.

फर्जी ई-टिकट भेजकर जीतते थे भरोसा

जांच में यह भी सामने आया कि भुगतान मिलने के बाद आरोपी श्रद्धालुओं को व्हाट्सऐप या ई-मेल के माध्यम से फर्जी ई-टिकट भेज देते थे. कई लोगों को ठगी का एहसास तब हुआ जब उन्हें वास्तविक बुकिंग की पुष्टि नहीं मिली या हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता के रिकॉर्ड में उनका नाम मौजूद नहीं पाया गया.

म्यूल खातों में घुमाई जाती थी ठगी की रकम

पुलिस ने खुलासा किया कि ठगी से प्राप्त रकम को सीधे इस्तेमाल करने के बजाय कई म्यूल बैंक खातों और डिजिटल पेमेंट चैनलों के जरिए ट्रांसफर किया जाता था ताकि उसकी ट्रैकिंग मुश्किल हो सके. जांच एजेंसियां अब इस पूरे वित्तीय नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही हैं.

30 साइबर शिकायतों और 12 राज्यों से जुड़े तार

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए डिजिटल नेटवर्क का संबंध देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज करीब 30 एनसीआरपी शिकायतों से जुड़ा मिला है. इन मामलों में करीब 10 लाख रुपये की ठगी की पुष्टि हुई है. जांच एजेंसियों का मानना है कि पीड़ितों और ठगी की वास्तविक रकम इससे कहीं अधिक हो सकती है. गिरोह के तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत कम से कम 12 राज्यों तक फैले होने की आशंका है.

एक अन्य सहयोगी की भूमिका भी जांच के दायरे में

पुलिस ने बताया कि नालंदा निवासी अनुराग नामक एक अन्य व्यक्ति की भूमिका की भी जांच की जा रही है. उसके संबंध में तकनीकी और वित्तीय साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से आठ मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, 10वीं पीढ़ी का एक आईपैड, कई एटीएम और डेबिट कार्ड सहित साइबर अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं. इसके अलावा शिकायतकर्ता से ठगे गए 20328 रुपये भी संबंधित बैंक खाते में फ्रीज करा दिए गए हैं.

बुकिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि हेलीकॉप्टर टिकट या यात्रा संबंधी कोई भी बुकिंग केवल अधिकृत वेबसाइटों के माध्यम से ही करें. वेबसाइट का यूआरएल ध्यान से जांचें और मिलते-जुलते नाम वाली साइटों से सावधान रहें. सोशल मीडिया या गूगल पर दिखने वाले हर विज्ञापन पर भरोसा करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जरूर जांच लें.

साइबर ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत

पुलिस का कहना है कि साइबर ठगी का शिकार होने पर समय सबसे महत्वपूर्ण होता है. यदि किसी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो 24 घंटे के भीतर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या National Cyber Crime Portal पर शिकायत दर्ज करें. त्वरित शिकायत से ठगी गई राशि को फ्रीज कराने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

जांच अभी जारी, और खुलासों की उम्मीद

दक्षिण जिला पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि यह गिरोह संगठित तरीके से धार्मिक यात्रियों को निशाना बनाकर देशभर में साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था.

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