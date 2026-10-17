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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है', कपिल सिब्बल का राजनाथ सिंह पर पलटवार

'जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है', कपिल सिब्बल का राजनाथ सिंह पर पलटवार

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर पलटवार करते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार, संस्थाओं पर कब्जे और मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप लगाए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 17 Oct 2026 08:43 AM (IST)
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राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कांग्रेस पर बांग्लादेश के रास्ते सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जनता खुद सत्ता परिवर्तन चाहती है. कपिल सिब्बल ने भ्रष्टाचार, संस्थाओं और मतदाता सूची को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए.

कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस बांग्लादेश के रास्ते ‘सत्ता परिवर्तन’ चाहती है. नहीं! जनता ‘सत्ता परिवर्तन’ चाहती है. भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के नारे के साथ हुए विरोध प्रदर्शनों ने आपको सत्ता तक पहुंचाया था. लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? भ्रष्टाचार को गले लगा लिया. संस्थाओं पर कब्जा कर लिया. मतदाता सूची में हेरफेर किया. अब सत्ता से जाने का वक्त आ गया है!"

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उनके इस बयान में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और संस्थाओं के इस्तेमाल जैसे मुद्दे उठाए गए हैं. साथ ही, उन्होंने सत्ता परिवर्तन को लेकर सरकार के आरोपों का जवाब देते हुए जनता की इच्छा का सवाल उठाया है.

राजनाथ सिंह ने क्या कहा था?

दरअसल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि विपक्ष देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करके सत्ता परिवर्तन करना चाहता है.

राजनाथ सिंह ने कहा था कि विपक्ष और कांग्रेस बांग्लादेश की तर्ज पर ‘रिजीम चेंज’ यानी सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं. उनके मुताबिक, यह कोशिश जबरन या अराजकता के जरिए सत्ता बदलने की दिशा में की जा रही है.

युवाओं को लेकर भी विपक्ष पर साधा था निशाना

रक्षा मंत्री ने आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी विपक्ष पर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि सड़कों पर आंदोलन और संघर्ष की आड़ में युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाने के लिए किया जा रहा है.

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राजनाथ सिंह के इन आरोपों पर कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया सामने आई है. उनके बयान से सत्ता परिवर्तन और मतदाता सूची जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव एक बार फिर सामने आया है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Oct 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Delhi Protest RAJNATH SINGH Kapil SIbal
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