'जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है', कपिल सिब्बल का राजनाथ सिंह पर पलटवार

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कांग्रेस पर बांग्लादेश के रास्ते सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जनता खुद सत्ता परिवर्तन चाहती है. कपिल सिब्बल ने भ्रष्टाचार, संस्थाओं और मतदाता सूची को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए.

कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस बांग्लादेश के रास्ते ‘सत्ता परिवर्तन’ चाहती है. नहीं! जनता ‘सत्ता परिवर्तन’ चाहती है. भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के नारे के साथ हुए विरोध प्रदर्शनों ने आपको सत्ता तक पहुंचाया था. लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? भ्रष्टाचार को गले लगा लिया. संस्थाओं पर कब्जा कर लिया. मतदाता सूची में हेरफेर किया. अब सत्ता से जाने का वक्त आ गया है!"

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उनके इस बयान में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और संस्थाओं के इस्तेमाल जैसे मुद्दे उठाए गए हैं. साथ ही, उन्होंने सत्ता परिवर्तन को लेकर सरकार के आरोपों का जवाब देते हुए जनता की इच्छा का सवाल उठाया है.

Rajnath Singh : You allege that Congress wants “regime change” the Bangladesh route No. People want “regime change” Protests with slogan “India against corruption” brought you power Then : You embraced corruption Captured institutions Manipulated voters list Time to go ! — Kapil Sibal (@KapilSibal) October 17, 2026

राजनाथ सिंह ने क्या कहा था?

दरअसल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि विपक्ष देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करके सत्ता परिवर्तन करना चाहता है.

राजनाथ सिंह ने कहा था कि विपक्ष और कांग्रेस बांग्लादेश की तर्ज पर ‘रिजीम चेंज’ यानी सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं. उनके मुताबिक, यह कोशिश जबरन या अराजकता के जरिए सत्ता बदलने की दिशा में की जा रही है.

युवाओं को लेकर भी विपक्ष पर साधा था निशाना

रक्षा मंत्री ने आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी विपक्ष पर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि सड़कों पर आंदोलन और संघर्ष की आड़ में युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाने के लिए किया जा रहा है.

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राजनाथ सिंह के इन आरोपों पर कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया सामने आई है. उनके बयान से सत्ता परिवर्तन और मतदाता सूची जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव एक बार फिर सामने आया है.