दिल्ली-NCR में बढ़ी ठंड, बारिश को लेकर भी आया अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद से ठंड बढ़ी हुई है. हालांकि, शुक्रवार को आसमान में केवल बादल छाये रहे, लेकिन बारिश नहीं दर्ज की गई है. दिनभर बादलों की हावाजाही के साथ हल्की धूप रही. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क ही रहने वाला है, लेकिन पूर्वी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

बारिश के बाद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला था तब राजधानी में कुछ समय के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 66 के निचले स्तर पर आ गया था, लेकिन शुक्रवार को (16 अक्टूबर) को दिल्ली में औसत AQI 182 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है.

विभाग के अनुसार, शुक्रवार (16 अक्टूबर) को अधिकतम तापमान 3.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि औसत से 1.4 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री की गिरावट के साथ 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 0.2 डिग्री कम है. सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 28.7 डिग्री दर्ज किया गया.

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आज बारिश के कोई आसार नहीं

मौसम विभाग के अनुसार, आज शनिवार (17 अक्टूबर) को भी आसमान में हल्के बादल रहेंगे., लेकिन बारिश के कोई आसार नहीं है. आज शहर का अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19-21 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह के समय पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा रहेगी. विभाग के अनुसार 22 अक्टूबर तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है. अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है.

पिछले 24 घंटों में कम हुआ नमी का स्तर

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में दिनभर धूप के कारण अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. इस दैरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18-19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 10-20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं. वहीं, हवा में अधिकतम नमी का स्तर 98% और न्यूनतम नमी का स्तर 51% रहा

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