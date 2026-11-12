Delhi AQI: दिल्ली का मौसम: हवा आज भी खराब, छाए रहेंगे हल्के बादल

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में पहले से थोड़ा सुधार आया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का AQI आज गुरुवार (12 नवंबर) को सुबह 6:30 बजे 319 है, जोकि बहुत खराब श्रेणी में आता है. कुछ इलाकों में ये 400 के पार बना हुआ है. आईआईटी दिल्ली में सबसे अधिक AQI 412, इसके बाद NSUT जाफरपुर निगरानी स्टेशन पर AQI 394, और डीयू नॉर्थ कैंपस में 392 है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनसार, बुधवार (11 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान एक डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 30.6 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है. वहीं, सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 27.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. शहर में नमी का स्तर 53 से 100 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया है.

विभाग के अनुसार, आज गुरुवार (12 नवंबर) को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे और सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. आज शहर का अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14-16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. दिन के दौरान शहर में उत्तर-पश्चिम दिशा से 5 से 10 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी. हालांकि, सुबह और शाम के समय में हल्का कोहरा और धुंध के कारण विजिबिलिटी पर असर देखने को मिल सकता है. IMD के अनुसार, फिलहाल अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने के संकेत नहीं मिल रहे.

पिछले 24 घंटों में तापमान में कोई बदलाव नहीं

दिल्ली में सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा छाया रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है. इस दौरान दिल्ली का न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री और अधिकतम तापमान 27-31 डिग्री के बीच दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में दक्षिण-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा तक रही.