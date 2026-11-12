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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi AQI: दिल्ली का मौसम: हवा आज भी खराब, छाए रहेंगे हल्के बादल

Delhi AQI: दिल्ली का मौसम: हवा आज भी खराब, छाए रहेंगे हल्के बादल

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनसार, बुधवार (11 नवंबर) को  शहर का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस रहा. शहर में आज भी हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 12 Nov 2026 07:52 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में पहले से थोड़ा सुधार आया है.  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का AQI  आज गुरुवार (12 नवंबर) को सुबह 6:30  बजे 319 है, जोकि बहुत खराब श्रेणी में आता है. कुछ इलाकों में ये 400 के पार बना हुआ है. आईआईटी दिल्ली में सबसे अधिक AQI 412, इसके बाद NSUT जाफरपुर निगरानी स्टेशन पर AQI 394, और डीयू नॉर्थ कैंपस में 392 है. 

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनसार, बुधवार (11 नवंबर) को  शहर का अधिकतम तापमान एक डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 30.6 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है. वहीं, सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 27.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. शहर में नमी का स्तर 53 से 100 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया है. 

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आज कैसा रहेगा मौसम ?

विभाग के अनुसार, आज गुरुवार (12 नवंबर) को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे और सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. आज शहर का अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14-16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. दिन के दौरान शहर में उत्तर-पश्चिम दिशा से 5 से 10 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी. हालांकि, सुबह और शाम के समय में हल्का कोहरा और धुंध के कारण विजिबिलिटी पर असर देखने को मिल सकता है. IMD के अनुसार, फिलहाल अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने के संकेत नहीं मिल रहे. 

पिछले 24 घंटों में तापमान में कोई बदलाव नहीं

दिल्ली में सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा छाया रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है. इस दौरान दिल्ली का न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री और अधिकतम तापमान 27-31 डिग्री के बीच दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में दक्षिण-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा तक रही. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 12 Nov 2026 07:52 AM (IST)
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