दिल्ली: JNU छात्रसंघ चुनाव के लिए ABVP- लेफ्ट ने उतारे उम्मीदवार, पढ़ें पूरी लिस्ट
JNUSU Election 2025: पिछले जेएनयूएसयू चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वैभव मीणा ने संयुक्त सचिव पद पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी. इस साल इस चुनाव में 4 नवंबर को वोटिंग होगी.
दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और लेफ्ट ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. चार नंवबर को छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा.
जेएनयूएसयू चुनावों के लिए एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर विकास पटेल, उपाध्यक्ष पर तान्या कुमारी, महासचिव पद पर राजेश्वर कांत दुबे और संयुक्त सचिव के पद पर अनुज दामरा को उम्मीदवार बनाया है.
लेफ्ट ने इन्हें बनाया उम्मीदवार
इसके अलावा लेफ्ट के AISA, DSF, SFI की की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए अदिति, उपाध्यक्ष पद पर के. गोपिका, महासचिव पद के लिए सुनील और संयुक्त सचिव पद पर दानिश को अपना प्रत्याशी घोषित किया है.
Presenting ABVP candidates for the upcoming JNUSU elections 2025-26, a panel dedicated towards a student-centric, and solution-oriented JNU.— ABVP Delhi (@ABVPDelhi) October 29, 2025
President - Vikas Patel
Vice President - Tanya Kumari
General Secretary - Rajeshwar Kant Dubey
Joint Secretary - Anuj Damara
For over… pic.twitter.com/0Z93TL6lfV
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, और संयुक्त सचिव के साथ-साथ 42 काउंसलर पदों के लिए भी मतदान होगा, जो विश्वविद्यालय के 16 स्कूलों और एक विशेष कंबाइंड सेंटर में संपन्न होंगे. वोटिंग 4 नवंबर को होगी.
हमारी तैयारी पूरी-ABVP
एबीवीपी के जेएनयूएसयू चुनाव के केंद्रीय चुनाव समन्वयक अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्णतः तैयार है. हम छात्रों के बीच से मुद्दों की समझ रखने वाले, प्रतिबद्ध और सक्रिय कार्यकर्ताओं को नेतृत्व देकर एक जवाबदेह छात्रसंघ की स्थापना की दिशा में कार्य कर रहे हैं.
'छात्रों के सुझावों पर आधारित होगा घोषणापत्र'
उन्होंने शीघ्र ही छात्र-छात्राओं से प्राप्त सुझावों और संवाद के आधार पर एक समर्पित घोषणापत्र जारी किया जाएगा. विद्यार्थी परिषद सदैव ही जेएनयू में छात्रहितों की आवाज उठाने, समस्याओं को समझने और समाधान के लिए संघर्ष करने वाला एकमात्र सक्रिय छात्र संगठन रहा है, और आगे भी उसी संकल्प के साथ कार्य करता रहेगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL