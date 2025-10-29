हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: JNU छात्रसंघ चुनाव के लिए ABVP- लेफ्ट ने उतारे उम्मीदवार, पढ़ें पूरी लिस्ट

दिल्ली: JNU छात्रसंघ चुनाव के लिए ABVP- लेफ्ट ने उतारे उम्मीदवार, पढ़ें पूरी लिस्ट

JNUSU Election 2025: पिछले जेएनयूएसयू चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वैभव मीणा ने संयुक्त सचिव पद पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी. इस साल इस चुनाव में 4 नवंबर को वोटिंग होगी.

By : अजातिका सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Oct 2025 09:05 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और लेफ्ट ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. चार नंवबर को छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा.  

जेएनयूएसयू चुनावों के लिए एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर विकास पटेल, उपाध्यक्ष पर तान्या कुमारी, महासचिव पद पर राजेश्वर कांत दुबे और संयुक्त सचिव के पद पर अनुज दामरा को उम्मीदवार बनाया है.

लेफ्ट ने इन्हें बनाया उम्मीदवार

इसके अलावा लेफ्ट के AISA, DSF, SFI की की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए अदिति, उपाध्यक्ष पद पर के. गोपिका, महासचिव पद के लिए सुनील और संयुक्त सचिव पद पर दानिश को अपना प्रत्याशी घोषित किया है.

 

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, और संयुक्त सचिव के साथ-साथ 42 काउंसलर पदों के लिए भी मतदान होगा, जो विश्वविद्यालय के 16 स्कूलों और एक विशेष कंबाइंड सेंटर में संपन्न होंगे. वोटिंग 4 नवंबर को होगी.

हमारी तैयारी पूरी-ABVP

एबीवीपी के जेएनयूएसयू चुनाव के केंद्रीय चुनाव समन्वयक अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्णतः तैयार है. हम छात्रों के बीच से मुद्दों की समझ रखने वाले, प्रतिबद्ध और सक्रिय कार्यकर्ताओं को नेतृत्व देकर एक जवाबदेह छात्रसंघ की स्थापना की दिशा में कार्य कर रहे हैं.

'छात्रों के सुझावों पर आधारित होगा घोषणापत्र'

उन्होंने शीघ्र ही छात्र-छात्राओं से प्राप्त सुझावों और संवाद के आधार पर एक समर्पित घोषणापत्र जारी किया जाएगा. विद्यार्थी परिषद सदैव ही जेएनयू में छात्रहितों की आवाज उठाने, समस्याओं को समझने और समाधान के लिए संघर्ष करने वाला एकमात्र सक्रिय छात्र संगठन रहा है, और आगे भी उसी संकल्प के साथ कार्य करता रहेगा.

और पढ़ें
Published at : 29 Oct 2025 06:16 PM (IST)
Tags :
Abvp JNU JNUSU DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
इंडिया
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
क्रिकेट
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

UP Viral Stunt Video: रील का बुखार...ट्रैफिक नियम तार-तार | ABP News
8th Pay Commission: Salary में कितना इज़ाफ़ा होगा? जानिए Fitment Factor का पूरा game| Paisa Live
IPO Alert: Studds Accessories Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bollywood News: DE-DE Pyaar में जल्द होगी Honey Singh की धामकेदार एंट्री | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
इंडिया
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
क्रिकेट
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
बॉलीवुड
'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर-यश से साई पल्लवी तक ने वसूले करोड़ों
'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर से यश तक ने वसूले करोड़ों
हेल्थ
रिफाइंड ऑयल खाने से होती हैं इतनी दिक्कतें, खराब हो जाते हैं बॉडी के ये अंग
रिफाइंड ऑयल खाने से होती हैं इतनी दिक्कतें, खराब हो जाते हैं बॉडी के ये अंग
शिक्षा
जामिया को कोर्ट की फटकार, शिक्षक संघ में छायी खुशी की लहर, जानें क्या है पूरा मामला
जामिया को कोर्ट की फटकार, शिक्षक संघ में छायी खुशी की लहर, जानें क्या है पूरा मामला
यूटिलिटी
फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा
फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget