हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली के किसानों को बड़ी राहत, फसल नुकसान पर मुआवजा 50% बढ़ा, 10 हजार किसानों को होगा लाभ

Delhi News: दिल्ली के किसानों को बड़ी राहत, फसल नुकसान पर मुआवजा 50% बढ़ा, 10 हजार किसानों को होगा लाभ

Delhi News In Hindi: दिल्ली सरकार ने भारी बारिश और जलभराव से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को आर्थिक सहायता में 50 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है. इस निर्णय को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 02 Jun 2026 01:46 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में पिछले साल भारी बारिश और जलभराव से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है. दिल्ली सरकार ने प्रभावित किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 50 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में लिए गए इस निर्णय को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है. नई व्यवस्था के तहत किसानों को अब पहले की तुलना में अधिक मुआवजा मिलेगा.

फसल नुकसान पर सहायता राशि में बड़ा इजाफा

सरकार ने अगस्त और सितंबर 2025 के दौरान अत्यधिक बारिश और जलभराव से प्रभावित किसानों को 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि देने का फैसला किया है. इससे पहले फसल नुकसान पर 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती थी. नई दरें लागू होने के बाद किसानों को प्रति एकड़ 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2015 से लागू सहायता राशि लंबे समय से अपरिवर्तित थी. उस समय फसल क्षति पर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाता था. खेती की बढ़ती लागत और किसानों की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए सरकार ने सहायता राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का निर्णय लिया है.

यूपी की इस सीट से पल्लवी पटेल का चुनाव लड़ना तय! अपना दल (क) ने वाराणसी में भी शुरू की तैयारी

करीब 10 हजार किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष भारी बारिश और नालों के उफान के कारण दिल्ली के कई कृषि क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई थी. इससे लगभग 10 हजार किसान प्रभावित हुए थे. सरकार का दावा है कि नई सहायता दर लागू होने से इन सभी किसानों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी.

बारिश और जलभराव की वजह से दिल्ली में लगभग 10,977 एकड़ से अधिक कृषि भूमि की फसल प्रभावित हुई थी. प्रभावित क्षेत्र का दायरा करीब 4,442 हेक्टेयर तक पहुंच गया था. नई दरों के अनुसार मुआवजा भुगतान किए जाने पर सरकार के खजाने पर लगभग 33.23 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए लिया गया फैसला

सरकार का कहना है कि बीते एक दशक में खेती की लागत में लगातार वृद्धि हुई है. बीज, खाद, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों पर खर्च बढ़ने से किसानों की आर्थिक चुनौतियां भी बढ़ी हैं. इसी पृष्ठभूमि में राहत राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया ताकि नुकसान की स्थिति में किसानों को बेहतर आर्थिक सहारा मिल सके.

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सहायता केवल उन किसानों के लिए होगी जिनकी फसलें प्राकृतिक कारणों से हुई भारी बारिश और जलभराव की वजह से खराब हुई हैं. कंपनियों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि, ग्राम सभा की जमीन तथा पक्की चारदीवारी से घिरे फार्म हाउस इस राहत योजना के दायरे से बाहर रहेंगे.

भारत में फिदायीन हमला करने वाला था शहबाज, खुद बोला- जैश के आतंकियों के इशारे का कर रहा था इंतजार

Published at : 02 Jun 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Delhi Government DELHI NEWS REKHA GUPTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली के किसानों को बड़ी राहत, फसल नुकसान पर मुआवजा 50% बढ़ा, 10 हजार किसानों को होगा लाभ
दिल्ली के किसानों को बड़ी राहत, फसल नुकसान पर मुआवजा 50% बढ़ा, 10 हजार किसानों को होगा लाभ
दिल्ली NCR
12वीं के CBSE एग्जाम में गड़बड़ियों का मामला पहुंचा दिल्ली HC, लंबे समय तक पोर्टल खोलने की मांग
12वीं के CBSE एग्जाम में गड़बड़ियों का मामला पहुंचा दिल्ली HC, लंबे समय तक पोर्टल खोलने की मांग
दिल्ली NCR
पेपर लीक पर चर्चा से AAP सांसद संजय सिंह को ADM ने रोका तो भड़की RJD, 'आखिर सरकार को…'
पेपर लीक पर चर्चा से AAP सांसद संजय सिंह को ADM ने रोका तो भड़की RJD, 'आखिर सरकार को…'
दिल्ली NCR
दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ढही इमारत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका
दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ढही इमारत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
'मां बहन' में दिखेगा Madhuri Dixit का नया अंदाज, बोलीं- किरदार देखकर हो जाएंगे हैरान
2026 Royal Enfield Guerrilla 450 Apex Review | Auto Live #royalenfield
'हस्तिनापुर के वीर' में भीष्म पितामह का नया रूप दिखाएंगे Manish Wadhwa, बोले- ऐसा किरदार ठुकराना मुश्किल था
Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
बिहार
राबड़ी आवास क्यों खाली नहीं करना चाहता लालू परिवार? JDU का बड़ा दावा- 'परिसर में…'
राबड़ी आवास क्यों खाली नहीं करना चाहता लालू परिवार? JDU का बड़ा दावा- 'परिसर में…'
विश्व
लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है?
लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है?
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
बॉलीवुड
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता सेन, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से कमाती हैं करोड़ों
इंडिया
Explained: जून तो आ गया लेकिन मानसून क्यों नहीं? केरलम में 3 दिन में पहुंचने की उम्मीद, आपके राज्य में कब देगा दस्तक?
जून तो आ गया लेकिन मानसून क्यों नहीं? केरलम में 3 दिन में पहुंचने की उम्मीद, आपके राज्य में कब?
विश्व
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर हमला नहीं करेगा इजरायल
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर रोके हमले
टेक्नोलॉजी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget