जंतर-मंतर पर जैसे ही पता चला कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जश्न और शोर का माहौल बन गया. छात्रों ने एक दूसरे को बधाइयां दीं और नाचते-गाते हुए खुशी मनाई. वहां मौजूद प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उन्होंने आखिरकार कर दिखाया. सरकार ने जिम्मेदारी ली, यह बहुत ही अच्छी बात है. शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर सरकार ने जवाबदेही तय की है. तीनों मांगें पूरी करते ही छात्र यह प्रदर्शन खत्म कर देंगे और अपने-अपने घर चले जाएंगे.

छात्रों का कहना है कि यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन यह जवाबदेही तय करने का पहला पड़ाव है. हमने सरकार को झुकाया है. अब सरकार को पता रहना चाहिए कि वह जब भी गलत करेगी, हम यहां जवाब मांगने के लिए खड़े रहेंगे.