शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल, छात्र बोले- 'यह केवल शुरुआत है'
Dharmendra Pradhan Resignation: जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों में बेहद खुशी है. शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से उन्होंने यह माना कि सरकार अब जवाबदेही ले रही है और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद है.
जंतर-मंतर पर जैसे ही पता चला कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जश्न और शोर का माहौल बन गया. छात्रों ने एक दूसरे को बधाइयां दीं और नाचते-गाते हुए खुशी मनाई. वहां मौजूद प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उन्होंने आखिरकार कर दिखाया. सरकार ने जिम्मेदारी ली, यह बहुत ही अच्छी बात है. शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर सरकार ने जवाबदेही तय की है. तीनों मांगें पूरी करते ही छात्र यह प्रदर्शन खत्म कर देंगे और अपने-अपने घर चले जाएंगे.
छात्रों का कहना है कि यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन यह जवाबदेही तय करने का पहला पड़ाव है. हमने सरकार को झुकाया है. अब सरकार को पता रहना चाहिए कि वह जब भी गलत करेगी, हम यहां जवाब मांगने के लिए खड़े रहेंगे.