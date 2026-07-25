धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनकर झूम उठे अभिजीत दीपके, सामने आया जश्न का वीडियो
CJP on Dharmendra Pradhan Resign: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर जश्न मनाया जा रहा है.जनपथ से लेकर जंतर मंतर तक स्टूडेंट डांस करते दिख रहे हैं.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. अब इसके बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल दिख रहा है. इस्तीफे की खबर सुनकर कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके झूम उठे. वहां पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद युवा और छात्र इस्तीफे का जश्न मनाते दिख रहे हैं. जनपथ से लेकर जंतर मंतर तक स्टूडेंट डांस करते दिख रहे हैं.
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का वीडियो भी सामने आया है. इसमें दिख रहा है कि वो मोबाइल फोन पर इस्तीफे की खबर सुनकर मंच पर ही झूम उठते हैं. जंतर-मंतर पर जुटे हुए बच्चों का कहना है कि हम यही चाहते थे. अच्छा है कि जवाबदेही ली और इस्तीफा दे दिया.
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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी थी सीजेपी
बता दें कि जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है. जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए 26 दिन तक अनशन किया.
(अपडेट जारी है.)