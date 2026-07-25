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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशिक्षा मंत्री से धर्मेन्द्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, पीएम मोदी को भेजे लेटर में जानें क्या कुछ कहा

शिक्षा मंत्री से धर्मेन्द्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, पीएम मोदी को भेजे लेटर में जानें क्या कुछ कहा

धर्मेन्द्र प्रधान ने इस्तीफा देने की बड़ी खास वजह बताई है. उन्होंंने चिट्ठी में लिका कि करीब पिछले चार दशकों से भी ज्यादा समय से  स्टूडेंट, टीचर और एजुकेशन रिफॉर्म को समर्पित रहे हैं. 

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 25 Jul 2026 03:24 PM (IST)
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NEET CJP Protest: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफ दे दिया. पीएम मोदी उन्होंने यह इस्तीफा भेजा और इसका ऐलान सोशल मीडिया पर किया है. साथ ही, धर्मेन्द्र प्रधान ने इस्तीफा देने की बड़ी खास वजह बताई है. उन्होंंने चिट्ठी में लिका कि करीब पिछले चार दशकों से भी ज्यादा समय से  स्टूडेंट, टीचर और एजुकेशन रिफॉर्म को समर्पित रहे हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि हमेशा से उनका ये मानना रहा है कि समावेशी, मजबूत  और दूरदर्शी एजुकेशन सिस्टम से ही किसी भी देश के विकास की बुनियाद होती है.

पीएम मोदी को भेजा इस्तीफा 

प्रधान ने आगे कहा कि नीट परीक्षा जो 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी, उसके बारे में जब शिकायतें आयी थी, उसके बाद सरकार ने फौरन एक्शन लिया था. इस मामले की जांच सीबीआई के देने के साथ ही परीक्षा कैंसिल कर दोबारा करने का फैसला लिया गया था. साथ ही, अगले साल  नीट को सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित मोड में करने का भी ऐलान किया गया था.

प्रधान ने लिखा कि 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने के एग्जाम को सुचारु और निपक्ष रूप से कराना उनकी प्राथमिकता थी, जिसके लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, छात्र, अभिभावक, जिला प्रशासन के सहयोग से दोबारा 21 जून 2026  फिर सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी. 16 जुलाई को आए रिजल्ट में वंचित और गरीब परिवारों के कई प्रतिभाशाली छात्रों को सफलता मिली. लेकिन कुछ उच्च पदों पर बैठे लोगों ने स्टूडेंट्स को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उनको काफी गहरा दुख पहुंचा.

(कॉपी अपडेट की जा रही है)

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 02:49 PM (IST)
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