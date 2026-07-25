NEET CJP Protest: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफ दे दिया. पीएम मोदी उन्होंने यह इस्तीफा भेजा और इसका ऐलान सोशल मीडिया पर किया है. साथ ही, धर्मेन्द्र प्रधान ने इस्तीफा देने की बड़ी खास वजह बताई है. उन्होंंने चिट्ठी में लिका कि करीब पिछले चार दशकों से भी ज्यादा समय से स्टूडेंट, टीचर और एजुकेशन रिफॉर्म को समर्पित रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि हमेशा से उनका ये मानना रहा है कि समावेशी, मजबूत और दूरदर्शी एजुकेशन सिस्टम से ही किसी भी देश के विकास की बुनियाद होती है.

पीएम मोदी को भेजा इस्तीफा

प्रधान ने आगे कहा कि नीट परीक्षा जो 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी, उसके बारे में जब शिकायतें आयी थी, उसके बाद सरकार ने फौरन एक्शन लिया था. इस मामले की जांच सीबीआई के देने के साथ ही परीक्षा कैंसिल कर दोबारा करने का फैसला लिया गया था. साथ ही, अगले साल नीट को सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित मोड में करने का भी ऐलान किया गया था.

प्रधान ने लिखा कि 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने के एग्जाम को सुचारु और निपक्ष रूप से कराना उनकी प्राथमिकता थी, जिसके लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, छात्र, अभिभावक, जिला प्रशासन के सहयोग से दोबारा 21 जून 2026 फिर सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी. 16 जुलाई को आए रिजल्ट में वंचित और गरीब परिवारों के कई प्रतिभाशाली छात्रों को सफलता मिली. लेकिन कुछ उच्च पदों पर बैठे लोगों ने स्टूडेंट्स को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उनको काफी गहरा दुख पहुंचा.

(कॉपी अपडेट की जा रही है)