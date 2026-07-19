जंतर-मंतर का आंदोलन आज 7 बजे खत्म हो जाएगा ? दिल्ली पुलिस ने साफ की तस्वीर, आया बयान

दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि आज यानी 19 जुलाई को शाम सात बजे तक इसे खत्म करा दिया जाएगा. हालांकि अब इन दावों पर नई दिल्ली डीसीपी का बयान आया है.

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को सात बजे तक जगह खाली करने के लिए कह रही है. वायरल वीडियो में से एक पर नई दिल्ली के डीसीपी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर अकाउंट से बयान जारी किया गया.

इसमें लिखा गया- फ़ैक्ट चेक यह एक पुराना वीडियो है. दिल्ली पुलिस ने आज ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है. लोगों को गुमराह करने के लिए इस वीडियो को संदर्भ से हटकर शेयर किया जा रहा है.

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हाईकोर्ट ने क्या कहा?

इन सबके बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में जारी इलाज के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया. जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि इस चरण में सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने संबंधी उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो की याचिका पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है. मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.

भूख हड़ताल के 21वें दिन शनिवार, 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई थी. वांगचुक 28 जून से नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और परीक्षा रद्द होने के बाद कई छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे थे.

विशेष सुनवाई के दौरान रविवार 19 जुलाई को कोजस्टिस पुष्करणा ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर वांगचुक की लगातार निगरानी कर रहे हैं, और यह नहीं कहा जा सकता कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की जबरदस्ती की जा रही है. न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने की कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता.

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