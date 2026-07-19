सफदरजंग से शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक! दिल्ली HC ने याचिका पर दिया फैसला, जानें- अब क्या होगा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को फिलहाल सफदरजंग अस्पताल से निजी अस्पताल मेदांता स्थानांतरित करने की मांग पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि वांगचुक का इलाज डॉक्टरों की मेडिकल सलाह के अनुसार जारी रहेगा और उनके स्वास्थ्य से जुड़े सभी फैसले विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही लिए जाएंगे. साथ ही कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई तय की है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि हर जीवन अनमोल है. रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि वांगचुक की पत्नी, भाई और अन्य परिजनों को 24 घंटे उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है और अस्पताल में उनके लिए अलग कमरा भी उपलब्ध कराया गया है.

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कपिल सिब्बल ने रखा पत्नी का पक्ष

सुनवाई के दौरान वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि वांगचुक को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है और उन्हें मेदांता में स्थानांतरित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वांगचुक किसी हिरासत में नहीं हैं और उनके खिलाफ कोई मामला भी दर्ज नहीं है.

वहीं केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने कहा, "लंबे उपवास के चलते वांगचुक का पोटैशियम स्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया था, जिससे किडनी सहित अन्य अंगों पर गंभीर असर पड़ सकता था. इसलिए उन्हें अतिरिक्त इलाज के लिए अस्पताल ले जाना जरूरी था."

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मेडिकल टीम ने अदालत को बताया कि वांगचुक डिहाइड्रेशन और कीटोसिस की स्थिति में हैं. उन्हें पोटैशियम, कार्बोहाइड्रेट और अन्य तरल पदार्थों की जरूरत है, हालांकि वे कुछ उपचारों और IV लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. अदालत ने माना कि सरकार का अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला कानून के दायरे में था और फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया.