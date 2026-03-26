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दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर धमाके जैसी आवाज, जांच में क्या पता चला?
Jafrabad Metro Station: यह घटना बुराड़ी की ओर जाने वाली मेट्रो लाइन पर हुई. मौके पर CISF और पुलिस तुरंत पहुंच गई
दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर आज शाम लगभग 6:05 बजे धमाके जैसी आवाज़ सुनी गई. शुरुआती जांच में पता चला कि कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे. पतंग का मांझा मेट्रो के बिजली के तारों में फंस गया, जिससे चिंगारी और हल्का धमाका हुआ. यह घटना बुराड़ी की ओर जाने वाली मेट्रो लाइन पर हुई. मौके पर CISF और पुलिस तुरंत पहुंच गई. सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. कोई घायल या हताहत नहीं हुआ. डीसीपी मेट्रो ने कहा कि मामले की जांच जारी है. करीब आधे घंटे की हॉल्ट के बाद मेट्रो सेवा वापस से नार्मल शुरू कर दी गई हैं.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
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Source: IOCL