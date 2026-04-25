देशभर में इन दिनों गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. उत्तर भारत में खासकर दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में प्रचंड गर्मी पड़ रही है. गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बारिश का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है बल्कि लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने 27 तक अप्रैल तक लू चलने की चेतावनी जारी की है. हालांकि 27 अप्रैल के बाद बारिश की संभावना है.

यूपी में लू का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग ने आज कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में 24-27 अप्रैल तक लू का अलर्ट जारी किया है. वहीं 28 से 30 अप्रैल के बीच बारिश की संभावना जताई गई है.

बिहार का मौसम

यूपी से सटे बिहार में भी भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. आज भी कई जिलों में लू का प्रकोप जारी रहेगा, लेकिन कल से बिहार के कई राज्यों में मौसम करवट बदलेगा और आसमान में बादल छाएंगे. मौसम विभाग ने पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा में रविवार (26 अप्रैल) से आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है.

राजस्थान में पारा 44 पार

राजस्थान में इन दिनों चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है. शुक्रवार को बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य के कुछ हिस्सों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है. आगामी 2-3 दिनों में पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भाग के कई इलाकों में लू चलने की संभावना है.

महाराष्ट्र में बारिश का अनुमान

महाराष्ट्र में मानसून से पहले बारिश का अनुमान लगाया गया है. मौसम विभाग के अधिकारियों ने आज कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान की संभावना जताई है. उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में ओलावृष्टि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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