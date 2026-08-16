दिल्ली में अगले सात दिनों तक बारिश का अलर्ट, जानें IMD का अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में आज भी लोगों को उमस के साथ गर्मी थोड़ा परेशान करेगी. हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार (16 अगस्त) को दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है. दिल्ली-एनसीआर में आज हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है. अगले सात दिनों तक शहर में रुक-रुक कर हल्की से हल्की और मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है.

IMD ने अनुसार, शनिवार (15 अगस्त) को शहर का न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम था. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 34.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा. IMD के अनुसार, शनिवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच पूसा में सबसे अधिक 15 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद पालम में 8.0 मिमी, शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग 5.8 मिमी और मयूर विहार में भी 8.0 मिमी बारिश हुई है.

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आज दिल्ली में चलेंगी तेज हवाएं

मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार (16 अगस्त) को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. आज दिन के दौरान दक्षिण-पश्चिम दिशा से 15-20 किमी प्रति/घंटा की गति से हवाएं चल सकती हैं. वहीं, शाम होते होते हवा की गति 20-25 किमी प्रति/घंटा या उससे अधिक जा सकती है.

आज सुबह से दोपहर के दौरान हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद शाम से रात के बीच बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है. विभाग का अनुमान है कि न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटों में बढ़ा न्यूनतम तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में ज़्यादातर इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ आंधी/बिजली कड़कने की घटनाएं हुईं. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्ज किया गया, लेकिन अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23-26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

पिछले 24 घंटों के दौरान नमी का अधिकतम स्तर 97 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 44 प्रतिशत रहा, जिससे थोड़ी उमस बनी रही. दिन के दौरान दिल्ली में इस दौरान बहुत हल्की से हल्की बारिश हुई, लेकिन लोगों को उमस भरी गर्मी से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है. दिन के समय दिल्ली में उत्तर-पश्चिम दिशा से 15-20 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलीं.

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