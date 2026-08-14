देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश का दौर जारी है. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई राज्यों में बारिश हो रही है. इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 14 अगस्त 2026 के लिए 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कई जगहों पर ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है. पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा भी जताया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राज्यों में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा जैसे पश्चिमी राज्यों में भी भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम में यह बदलाव उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा के चक्रवात बनने के कारण हो रहा है.

इन 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

मौसम विभाग ने 14 अगस्त 2026 को देश के 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है. शुक्रवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आंधी और बारिश की संभावना है.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त को दिल्ली और एनसीआर में मौसम सुहावना रहने की संभावना है. आसमान में बादल छाए रहेंगे. कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी चल सकती है. अगले कुछ दिनों तक भी बादलों की आवाजाही बनी रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है.

दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

यूपी में आंधी-पानी की चेतावनी

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश जारी है. मौसम विभाग ने 14 अगस्त को भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार को लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, गोरखपुर, गोंडा, संतकबीर नगर, अलीगढ़, झांसी, मुजफ्फरनगर, बहराइच, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र और मऊ में आंधी और बारिश की संभावना है. लखनऊ में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

बिहार में बिगड़ेगा मौसम

मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में 14 अगस्त को बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार को पटना, आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नालंदा, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर, जहानाबाद, शेखपुरा, कटिहार, खगड़िया, सारण, लखीसराय और सुपौल में आंधी-पानी की संभावना है. पटना में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

झारखंड में बारिश और तूफान का अलर्ट

झारखंड के कई जिलों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने 14 अगस्त को भी राज्य के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार को रांची, जमशेदपुर, बोकारो, रामगढ़, चतरा, पलामू, गुमला, खूंटी, सरायकेला, दुमका, जामताड़ा और साहिबगंज में आंधी और बारिश की संभावना है. रांची में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

राजस्थान में अब मध्यम बारिश के आसार

राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश की गतिविधियों में अब कमी आने की संभावना है. मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश और तेज बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी. हालांकि, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है. उत्तर-पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है.

मध्य प्रदेश में मानसून का नया दौर शुरू

मध्य प्रदेश में मानसून का नया दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और भारी बारिश हो सकती है. पिछले 24 घंटे में पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का वितरण व्यापक रहा, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश कुछ इलाकों तक सीमित रही. सबसे ज्यादा 111 मिलीमीटर बारिश सीहोर जिले में दर्ज की गई. इसके अलावा 20 मौसम केंद्रों पर गरज-चमक और 9 केंद्रों पर तेज हवाएं रिकॉर्ड की गईं. सबसे तेज हवा भी सीहोर में दर्ज हुई.