कोहरे की चादर से लिपटी होगी दिल्ली सुबह, 3 दिन शीतलहर, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली में मौसम विभाग (IMD) ने येलो अलर्ट किया है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में शनिवार (3 जनवरी) को सुबह घना कोहरा रह सकता है और ये विजिबिलिटी को प्रभावित करेगा. IMD ने कहा कि 3 से 6 जनवरी तक दिल्ली के कई जगहों पर शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान है. पिछले 24 घंटे में दिल्ली का औसत AQI 236 रहा. अधिकतम तापमान 17.4 और न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. लोधी रोड में अधिकतम तापमान 17.4, आयानगर में 17.2, रिज में 14 और पालम में 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

3 जनवरी को कितना रहेगा तापमान?

पालम और लोडी रोड में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, रिज में 8.7 और आयानगर में 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. शनिवार (3 जनवरी) को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है. मौसम विभाग ने हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में शीतलहर का अनुमान लगाया है.

दिल्ली-एनसीआर से हटीं ग्रैप-3 की पाबंदियां

इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के इलाकों में ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी गईं. एक्यूआई में शुक्रवार शाम चार बजे तक उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह 236 दर्ज किया गया, जो एक सकारात्मक रुझान दर्शाता है. एनसीआर में जीआरएपी के पहले और दूसरे चरण के तहत सभी कार्रवाइयां लागू रहेंगी.”

तोड़फोड़ की गतिविधियों को अब रहेगी इजाजत

दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है. आधिकारिक बयान में बताया गया कि प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अनुपालन के अधीन, मिट्टी का काम, ढेर लगाना, गड्ढे खोदना, वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टरिंग, टाइलिंग और फर्श बिछाने जैसे कार्य फिर से शुरू किए जा सकते हैं, साथ ही पत्थरों को तोड़ने, ईंट भट्टे और खनन गतिविधियां भी जारी रहेंगी. सीमेंट, रेत सहित निर्माण सामग्री के परिवहन की भी अनुमति दे दी गई है.

गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध भी हटे

तीसरे चरण के दौरान वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं. बयान में बताया गया कि बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चार पहिया वाहन सड़कों पर चल सकते हैं जबकि गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मध्यम मालवाहक वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है.