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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में बारिश के बाद राहत, 6 डिग्री तक गिरा तापमान, अब इस दिन फिर होगी बूंदाबांदी

Delhi Weather: दिल्ली में बारिश के बाद राहत, 6 डिग्री तक गिरा तापमान, अब इस दिन फिर होगी बूंदाबांदी

Delhi Weather In Hindi: दिल्ली NCR में 15 मार्च की झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया. IMD के अनुसार 18 मार्च को फिर बारिश और तेज हवाओं के साथ ठंडा मौसम रहने की संभावना है.

By : नीतु कुमारी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 16 Mar 2026 06:52 AM (IST)
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दिल्ली NCR में 15 मार्च को हुई झमाझम बारिश ने अचानक मौसम बदल दिया है. बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम काफी सुहावना हो गया है. वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 18 मार्च को फिर से बारिश और ठंडे मौसम का अनुमान जताया है

बारिश के चलते दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है. AQI में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है. आने वाले दिनों में बादल छाए रहने और हल्की धूप निकलने का अनुमान जताया गया है.

15 मार्च की बारिश से मौसम में बड़ा बदलाव

15 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली NCR में सुबह से ही मौसम सुहावना हो गया था. आसमान में घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में तेज बारिश हुई. इस दौरान हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं. बारिश के कारण अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. वहीं न्यूनतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई.

इस बदलाव से मौसम ठंडा और आरामदायक हो गया. बारिश का असर केवल तापमान पर ही नहीं, बल्कि प्रदूषण स्तर पर भी पड़ा. दिल्ली NCR में हवा साफ हुई और कई इलाकों में AQI 100 से नीचे आ गया. कुछ स्थानों पर यह 60 के आसपास दर्ज किया गया.

आज का मौसम और तापमान का अनुमान

सोमवार को दिल्ली NCR में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. दिन के समय हवाएं करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. सुबह के समय हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी. दोपहर में हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर बदल सकती है और रफ्तार लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. शाम और रात में हवाएं धीमी हो जाएंगी और मौसम ठंडा बना रहेगा.

17 और 18 मार्च का मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार 17 मार्च को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे. हवाएं लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

इस दिन सुबह हवाएं करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व दिशा से चलेंगी. दोपहर में हवाओं की गति लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी और शाम तथा रात में यह घटकर करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है. 16 और 17 मार्च को बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन दिनभर बादल छाए रहेंगे. इससे मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना रहेगा और तेज धूप से राहत मिलेगी.

18 मार्च को फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

18 मार्च की सुबह एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली NCR में सक्रिय हो सकता है. दिनभर बादल छाए रहेंगे और शाम या रात के समय हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है.

इस दौरान हवाएं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और कुछ इलाकों में इनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग के अनुसार बारिश के कारण तापमान में फिर गिरावट आएगी और मौसम ठंडा रहेगा. 19 से 21 मार्च तक भी आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है. हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है. इससे पूरे सप्ताह दिल्ली NCR में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा.

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About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
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Published at : 16 Mar 2026 06:49 AM (IST)
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DELHI NEWS DELHI WEATHER
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