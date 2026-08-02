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दिल्ली-NCR में गर्मी से मिलेगी राहत, पूरे हफ्ते सुहाना रहेगा मौसम

Delhi-NCR Weather: आने वाले पूरे हफ्ते मौसम सुहावना बना रहेगा. आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Aug 2026 06:44 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले पूरे हफ्ते मौसम सुहावना बना रहेगा. आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. इसके चलते लोगों को तेज धूप और लू जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. 

हालांकि वातावरण में नमी अधिक रहने के कारण उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन तापमान सामान्य से नीचे रहने के कारण लोगों को राहत महसूस होगी. शनिवार (1 अगस्त) को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा. इस दिन अधिकतम आर्द्रता 85 प्रतिशत और न्यूनतम 75 प्रतिशत पहुंचा. सामान्य रूप से बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी हुई है.

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दिल्ली-एनसीआर में आज छाए रहेंगे बादल

दिल्ली-एनसीआर में रविवार (2 अगस्त) को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दौरान आर्द्रता का स्तर और बढ़कर 90 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम आर्द्रता 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इस दिन भी हल्की बारिश और बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया है तथा कोई चेतावनी नहीं दी है. 

अगले कुछ दिन कैसा रहेगा दिल्ली-NCR में मौसम?

वहीं सोमवार (3 अगस्त) को भी मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिनभर बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. मंगलवार (4 अगस्त) को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. किसी प्रकार का मौसम अलर्ट जारी नहीं किया गया है. बुधवार (5 अगस्त) को अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी के साथ 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहेगा. बादलों की मौजूदगी और हल्की बारिश के चलते मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा.

वहीं गुरुवार (6 अगस्त) को भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इस दिन भी सामान्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है. पूरे सप्ताह के लिए किसी भी दिन कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. 

पूरे हफ्ते राहतभरा रहेगा मौसम 

दिल्ली और पूरे एनसीआर के लिए आगामी सप्ताह का मौसम राहतभरा रहने वाला है. अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि अधिकांश दिनों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 06:44 AM (IST)
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