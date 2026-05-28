Delhi BJP President: दिल्ली BJP के नए अध्यक्ष का ऐलान, हर्ष मल्होत्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेतृत्व ने पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है. सांसद हर्ष मल्होत्रा को यह जिम्मेदारी मिली है. हर्ष मल्होत्रा बीते लोकसभा चुनाव में जीतकर पहली बार सांसद निर्वाचित हुए और उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद भी दिया गया. इससे पहले हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के महासचिव रह चुके हैं. उन्हें बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली सीट से टिकट दिया था. पार्टी ने हर्ष मल्होत्रा को गौतम गंभीर की जगह मैदान में उतारा था.

हर्ष मल्होत्रा साल 2015 से साल 2016 के बीच दिल्ली नगर निगम (MCD) मेयर पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. साल 2012 में पूर्वी दिल्ली के वेलकम कॉलोनी से निगम पार्षद का चुनाव जीता था. स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने हर्ष मल्होत्रा के लिए प्रचार किया था.

पीएम मोदी ने भी किया था हर्ष मल्होत्रा के लिए प्रचार

यहां तक कि पीएम मोदी ने भी हर्ष मल्होत्रा के लिए पूर्वी दिल्ली में प्रचार किया था. पीएम मोदी ने पूर्वी दिल्ली की जनता से अपील की थी कि वह हर्ष मल्होत्रा को रिकॉर्ड वोटों से जिताएं. दिल्ली में बीजेपी ने इस बार जीत की हैट्रिक बनाते हुए सभी सात सीटें जीत लीं. पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को 93663 वोटों के अंतर से हराया. हर्ष मल्होत्रा को 664819 वोट मिले जबकि कुलदीप कुमार के पक्ष में 571156 वोट डाले गए.

पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा की अच्छी पकड़

हर्ष मल्होत्रा की पूर्वी दिल्ली सीट पर अच्छी पकड़ मानी जाती है और इसलिए कहीं न कहीं टिकट बदलने के बाद भी यह सीट बीजेपी जीत गई. शपथ ग्रहण से पहले पीएम आवास में हुई बैठक में हर्ष मल्होत्रा को भी न्योता दिया गया था. मीडिया में आई तस्वीरों से जाहिर हो गया था कि उन्हें भी नई सरकार में मंत्री बनने का मौका मिलेगा.