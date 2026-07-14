दिल्ली में हल्की फुहार से बदला मौसम का मिजाज, मानसून पर ब्रेक, उमस भरी गर्मी करेगी परेशान

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को कई दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद आज हल्की फुहार से थोड़ी राहत मिली है. दिल्ली के कुछ इलाकों में मंगलवार (14 जुलाई) तड़के सुबह हुई हल्की बारिश ने मौसम थोड़ा सुहावना कर दिया है. हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 7 दिनों तक दिल्ली में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसका मतलब है कि फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी और उमस परेशान करेगी, लेकिन आज हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज थोड़ा जरूर बदला है.

IMD के अनुसार, सोमवार (13 जुलाई) को दिल्ली का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा.

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पिछले 24 घंटों के दौरान बढ़ा अधिकतम तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24-29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में दक्षिण-पश्चिम दिशा से हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही. वहीं, पालम में हवा की गति रात 8:30 बजे 33 किमी/घंटा तक पहुंच गई. इस दौरान अधिकतम आर्द्रता 76 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 45 प्रतिशत दर्ज किया गया.

आज छाये रहेंगे हल्के बादल

IMD के अनुसार, आज मंगलवार (14 जुलाई) को शहर अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज पूरे दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. IMDअनुमान है कि दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में 13 से 19 जुलाई के बीच बारिश की संभावना है. दिल्ली में मानसून देरी से पहुंचा है और अब मानसून ब्रेक के कारण दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस सप्ताह अच्छी बारिश के आसार नहीं है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान करने वाली है.

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