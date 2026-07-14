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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअल-फलाह ट्रस्ट केस: जवाद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत पर सुनवाई, झटका या राहत, क्या हुआ फैसला?

अल-फलाह ट्रस्ट केस: जवाद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत पर सुनवाई, झटका या राहत, क्या हुआ फैसला?

Delhi High Court On Money Laundering Case: अल-फलाह ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जवाद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 14 Jul 2026 07:39 AM (IST)
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अल-फलाह ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जवाद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. सिद्दीकी ने अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मांगी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

पत्नी स्टेज-4 कैंसर से पीड़ित, देखभाल के लिए मांगी राहत

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच के समक्ष सिद्दीकी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि उनकी पत्नी उस्मा अख्तर स्टेज-4 ओवेरियन कैंसर से जूझ रही हैं. उनका इलाज लगातार चल रहा है और इस कठिन समय में उन्हें अपने पति की जरूरत है. इसी आधार पर अदालत से छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देने की अपील की गई.

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ईडी की कोर्ट में दलील जमानत देने का कोई आधार नहीं

कोर्ट में ईडी की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अंतरिम जमानत की मांग कानूनन टिकाऊ नहीं है. एजेंसी ने अदालत से याचिका खारिज करने की मांग की.  29 और 30 जुलाई को नियमित जमानत पर होगी सुनवाई सिद्दीकी की नियमित जमानत याचिकाएं भी दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित हैं, जिन पर 29 और 30 जुलाई को सुनवाई तय है. इसी कारण पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की दोनों याचिकाएं भी जस्टिस सौरभ बनर्जी की अदालत में ट्रांसफर कर दी थीं.

साकेत कोर्ट पहले ही कर चुकी है राहत देने से इनकार

साकेत कोर्ट ने 9 जून को सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने माना था कि उनकी पत्नी स्टेज-4 कैंसर से पीड़ित हैं. लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और इलाज का अच्छा असर दिख रहा है. अदालत ने यह भी कहा था कि ऐसा कोई मेडिकल इमरजेंसी या जीवन के लिए तत्काल खतरा नहीं दिखता, जिसके आधार पर अंतरिम जमानत दी जाए. साथ ही यह भी साबित नहीं हुआ कि उनकी देखभाल के लिए कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है. 

क्या है पूरा मामला

ईडी के मुताबिक, यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच दिल्ली पुलिस की कई एफआईआर के आधार पर शुरू हुई है, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं. जांच एजेंसी का आरोप है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने समाप्त हो चुकी NAAC मान्यता को वैध बताकर छात्रों को गुमराह किया.  साथ ही यूजीसी की ऐसी मान्यता का दावा किया गया जो मौजूद ही नहीं थी. मेडिकल कॉलेज में भी नेशनल मेडिकल कमीशन से मंजूरी लेने में कथित अनियमितताएं सामने आई हैं.

493 करोड़ की कमाई को बताया अपराध की आय

ईडी का दावा है कि जांच में वर्ष 2016-17 से 2024-25 के बीच करीब 493.24 करोड़ रुपये की कथित प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का पता चला है. एजेंसी के मुताबिक यह रकम सिद्दीकी और उनके परिवार से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के जरिए इधर-उधर की गई. 

183 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति पहले ही कुर्क

जांच के दौरान ईडी पहले ही अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और जवाद अहमद सिद्दीकी की 39.45 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुकी है.  इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतें, जिनकी कीमत 144 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है. वह भी जांच के तहत अटैच की जा चुकी हैं.

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Published at : 14 Jul 2026 07:39 AM (IST)
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