नए साल की शुरुआत पर दिल्ली में आस्था और भक्ति का खास नजारा देखने को मिल रहा है. 1 जनवरी की सुबह-सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान और देवी मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे. दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ बाहर से आए लोग भी नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं.

मंदिरों के परिसर में सुबह-सुबह श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर संचालकों ने भी खास इंतजाम किए हुए है. ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो.

कड़ाके की ठंड में मंदिर परिसर में लगी लंबी लाइन

कनॉट प्लेस स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई. मंदिर के दोनों ओर करीब डेढ़ से दो किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है. श्रद्धालु सुबह 4 से 4:30 बजे से ही अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए. कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों के चेहरे पर श्रद्धा और विश्वास साफ दिखाई दे रहा था. कोई गुलाब का फूल लेकर आया था तो कोई बजरंगबली के लिए अपनी डायरी में लिखी मन्नतें लेकर. एक छोटे बच्चे ने बताया कि वह हनुमान जी से आशीर्वाद में खिलौने मांगने आया है.

जय बजरंग बली के जयकारों से गूंजा परिसर

इसके अलावा यमुना जी मरघट स्थित हनुमान मंदिर में भी हर साल की तरह इस बार भी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे. मंदिर परिसर में सुबह से ही जय बजरंग बली के जयकारे गूंजते रहे. भीड़ इतनी थी कि मंदिर परिसर के बाहर सड़क पर श्रद्धालुओं की काफी लंबी लाइन लगी हुई थी.

नए साल पर फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाए गए मंदिर

वहीं करोल बाग स्थित झंडेवालान देवी मंदिर नए साल पर सबसे ज्यादा भीड़ वाले मंदिरों में शामिल रहा. 31 दिसंबर की रात से ही यहां श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था. मंगला आरती के समय पूरा माहौल भक्तिमय हो गया. मंदिर को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है और सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन के खास इंतजाम किए गए हैं.

श्रद्धालुओं का कहना है कि नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से करने से पूरे साल सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. प्रशासन की ओर से भी मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी की गई है.

ये भी पढ़िए- बिहार में फिल्म निर्माताओं की बढ़ी दिलचस्पी, 37 प्रोजेक्ट्स को मिली शूटिंग की मंजूरी