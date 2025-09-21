हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
त्योहारों से पहले आम जनता को कल से मिलेगी राहत, GST कट के बाद सस्ती मिलेंगी ये चीजें

त्योहारों से पहले आम जनता को कल से मिलेगी राहत, GST कट के बाद सस्ती मिलेंगी ये चीजें

Delhi News: जीएसटी दरें घटने से अमूल, मदर डेयरी, होम अप्लायंसेज कंपनियों और रेलवे ने कीमतें घटाई हैं. अमूल ने घी, बटर, चीज सस्ती की गई हैं, तो वोल्टास जैसे ब्रांड ने AC और डिशवॉशर के दाम कम किए.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Sep 2025 03:32 PM (IST)

जीएसटी दरों में हालिया कमी का फायदा अब सीधे उपभोक्ताओं की जेब तक पहुंचने वाला है. देश की नामी डेयरी कंपनी अमूल-मदर डेयरी, बड़ी होम अप्लायंसेज कंपनियां और यहां तक कि रेलवे भी अपने-अपने उत्पादों की कीमतें घटाकर ग्राहकों को राहत देने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं. नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी.

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF), जो अमूल ब्रांड से कारोबार करती है, ने अपने 700 से अधिक उत्पाद पैक की कीमतों में कमी का ऐलान किया है. इसमें घी, बटर, आइसक्रीम, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स शामिल हैं. नई दरें लागू होने के बाद 100 ग्राम बटर की कीमत 62 से घटाकर 58 रुपये हो जाएगी. वहीं, 1 लीटर घी 650 से घटाकर 610 रुपये, 1 किलो प्रोसेस्ड चीज़ 575 से घटाकर 545 रुपये और 200 ग्राम फ्रोजन पनीर की कीमत 99 से घटाकर 95 रुपये हो जाएगी.

कंपनी का कहना है कि कीमतों में यह कमी उपभोक्ता मांग को बढ़ाएगी, खासकर मक्खन, आइसक्रीम और पनीर की, क्योंकि भारत में इनकी खपत अभी भी वैश्विक स्तर पर काफी कम है. इससे पहले मदर डेयरी भी कीमतों में कटौती की घोषणा कर चुकी है.

होम अप्लायंसेज पर भी राहत

जीएसटी दरों में कमी का असर अब घरेलू उपकरणों पर भी दिखने लगा है. वोल्टास, डायकिन, पैनासोनिक, गोदरेज अप्लायंसेज और हायर जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम घटा दिए हैं. नई दरों के लागू होने के बाद रूम एयर कंडीशनर 4,500 रुपये तक सस्ता हो जाएगा जबकि डिशवॉशर की कीमतें 8,000 रुपये तक कम हो जाएंगी. नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी और इसका सीधा लाभ त्योहारों से पहले ग्राहकों को मिलेगा.

रेल नीर भी अब सस्ता

सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी खुशखबरी है. रेलवे बोर्ड ने घोषणा की है कि अब रेल नीर की कीमतों में भी कमी की जाएगी. 1 लीटर बोतल 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और 500 मिली बोतल 10 से घटाकर 9 रुपये की दर से बिकेंगी. नई दरें रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में उपलब्ध सभी पैकेज्ड पेयजल बोतलों पर लागू होंगी.

त्योहारों से पहले बढ़ी उम्मीदें

माना जा रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेज और रेल नीर की कीमतों में यह कमी न सिर्फ उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ घटाएगी, बल्कि त्योहारों से पहले बाजार में खपत और बिक्री को भी रफ्तार देगी.

Published at : 21 Sep 2025 03:32 PM (IST)
