हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में GRAP-1 की पाबंदियां लागू, इन कामों पर लगी रोक, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन बैन

दिल्ली-NCR में GRAP-1 की पाबंदियां लागू, इन कामों पर लगी रोक, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन बैन

GRAP 1 in Delhi-NCR: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में रहने पर जीआरएपी का स्टेज 1 लागू कर दिया गया है. सीएक्यूएम की बैठक में ये फैसला हुआ.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 06:54 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली से पहले ही GRAP का स्टेज 1 लागू कर दिया गया है. प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में रहने की वजह से ये फैसला लेना पड़ा. दिल्ली-एनसीआर में पहले चरण की पाबंदियां रहेंगी. इसके तहत लकड़ी और कूड़ा जलाने पर रोक रहेगी. निर्माण स्थलों पर एहतियात बरतनी होगी. CAQM के मुताबिक आज (14 अक्टूबर) को दिल्ली का प्रदूषण स्तर 211 और खराब श्रेणी में था. अनुमान है कि अगले दिनों में खराब श्रेणी में प्रदूषण स्तर बना रहेगा. दिल्ली में एक्यूआई का लेवल 200 के पार हुआ. 

ग्रैप 1 के तहत दिल्ली एनसीआर में धूल नियंत्रण उपाय जैसे एंटी स्मोग गन का प्रयोग शुरू किया जाएगा

सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय का पालन करना होगा.

500 वर्गमीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए स्वीकृत डस्ट मैनेजमेंट प्लान का पालन भी जरूरी रहेगा.

कचरा, पत्तों और अन्य अपशिष्ट सामग्री का खुला जलाना प्रतिबंधित रहेगा.

सड़क किनारे फूड स्टॉल और कमर्शियल रसोई घरों में कोयला या लकड़ी के ईंधन का प्रयोग वर्जित रहेगा.

होटल, रेस्टोरेंट और खुले खाने के ठिकाने केवल बिजली, गैस या अन्य स्वच्छ ईंधन का ही उपयोग करेंगे.

डीजल जेनरेटरों का उपयोग सीमित किया गया है. केवल आवश्यक या आपातकालीन स्थिति में ही डीजल जनरेटर की अनुमति रहेगी.

ऐसे वाहन जो प्रदूषण फैलाते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें जब्त किया जा सकता है.

यातायात नियंत्रण के तहत प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है और चालकों को लाल बत्ती पर इंजन बंद करने के निर्देश रहेंगे.

10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित रहेंगे.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 14 Oct 2025 06:27 PM (IST)
GRAP DELHI NEWS DELHI AIR POLLUTION
