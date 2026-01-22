दिल्ली-NCR से हटी GRAP-3 की पाबंदियां, AQI में हुआ सुधार, ट्रकों की एंट्री होगी या नहीं?

दिल्ली-NCR से ग्रेप-3 की पाबंदियों को हटा दिया गया है. AQI में सुधार आने के बाद CAQM ने फैसला लिया. भारी वाहनों और ट्रकों की एंट्री पर ग्रेप-3 पर बैन रहता है. अब इसके हटने से ये बैन भी खत्म हो जाएगा. स्टेज-III तभी लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सीवियर श्रेणी में दर्ज होती है.

ग्रेप-3 की पाबंदियों में क्या-क्या शामिल?

ग्रेप-3 की पाबंदियों में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त रोक लगाई जाती है.

मिट्टी उड़ाने वाली साइटों पर तुरंत काम बंद किया जाता है.

ईंट भट्ठों, स्टोन क्रशर्स और हॉट मिक्स प्लांट्स को तुरंत बंद किया जाता है.

प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक कार्यों पर कठोर कार्रवाई की जाती है.

साथ ही सड़क किनारे धूल नियंत्रण अभियान को तेज किया जाता है.

ट्रकों और भारी वाहनों की एंट्री पर भी प्रतिबंध लागू हो जाता है

अब ये पाबंदियां नहीं होंगी क्योंकि ग्रेप-3 हट गया है. एक्यूआई गंभीर श्रेणी से जब हटता है तो ये प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं.

हवा की गुणवत्ता में पहले की तुलना में सुधार

राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता में पहले की तुलना में सुधार हुआ है. दिल्ली में वायु गुणवत्ता गुरुवार (22 जनवरी) को ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में दर्ज की गई है. AQI 313 रहा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को मध्यम कोहरा रहने और शुक्रवार (23 जनवरी) को गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

23 जनवरी को बारिश और तेज हवा की चेतावनी

IMD ने गरज-चमक के साथ तेज बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की है, जो प्रदूषक कणों को हवा से साफ करने में मदद करेगी. मौसम विभाग के अनुसार 23 जनवरी को एनसीआर में अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दिन दिनभर गरज के साथ बारिश हो सकती है.

सीपीसीबी के मुताबिक एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.

पहले हटाए गए ग्रेप-4 के प्रतिबंध

इससे पहले 20 जनवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर की हवा में मामूली सुधार के बाद GRAP-4 के प्रतिबंध हटा दिए गए थे. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रैप-4 की पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया था. दिल्ली-एनसीआर में 17 जनवरी को ग्रैप स्टेज-4 को लागू किया गया था.