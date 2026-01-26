"पी ले-पी ले मुझको मैं शराब बन जाऊंगी" हसीना के ठुमकों ने हिलाया इंटरनेट, वीडियो देख खो बैठेंगे होश

सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों की नजरों में बस जाते हैं और बार बार देखे जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक हसीन भाभी पीले रंग के लहंगे में जबरदस्त अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. गाने की धुन, चेहरे के एक्सप्रेशन और कमर के ठुमकों का ऐसा मेल देखने को मिला कि लोग देखते ही रह गए.

पीले पीले मुझको मैं शराब बन जाऊंगी पर कातिलाना डांस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला पीले रंग की खूबसूरत ड्रेस में सजे हुए कमरे में डांस कर रही हैं. बैकग्राउंड में बज रहा गाना है “पी ले पी ले मुझको मैं शराब बन जाऊंगी”. जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, वैसे ही उनके मूव्स लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. चेहरे की अदाएं, हाथों की नजाकत और आत्मविश्वास से भरा डांस लोगों को काफी पसंद आ रहा है. कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस हसीन भाभी के डांस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. वीडियो न सिर्फ एंटरटेन कर रहा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सही एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस के साथ किया गया डांस लोगों के दिलों तक आसानी से पहुंच जाता है.

यूजर्स को भा गया हसीना का हुस्न

इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें कोई भारी स्टेज या बड़ी लाइटिंग नहीं है. सादा सा माहौल है, लेकिन डांस इतना असरदार है कि वीडियो देखते ही वायरल हो गया. यही वजह है कि सोशल मीडिया यूजर्स इसे बार बार शेयर कर रहे हैं और तारीफों की बारिश कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन भी पूरी तरह गर्म हो गया है. एक यूजर ने लिखा..डांस हो तो ऐसा, नजर हट ही नहीं रही. दूसरे यूजर ने कहा... पीला रंग और ये अदाएं, गजब का कॉम्बिनेशन है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा...इंटरनेट सच में हिल गया है.

