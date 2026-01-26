हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडसिर्फ 10 मिनट में तैयार होगी उत्तर प्रदेश की मशहूर शुद्ध शाकाहारी और हेल्दी तहरी, जानें रेसिपी

सिर्फ 10 मिनट में तैयार होगी उत्तर प्रदेश की मशहूर शुद्ध शाकाहारी और हेल्दी तहरी, जानें रेसिपी

यूपी के घरों में तहरी सालों से बनाई जा रही है. पहले इसे धीरे-धीरे पकाया जाता था, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग ऐसी रेसिपी चाहते हैं जो कम समय में तैयार हो जाए. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 Jan 2026 09:24 AM (IST)
Preferred Sources

अगर रोज-रोज वही दाल-सब्जी और रोटी खाकर मन ऊब गया है और डिनर में कुछ नया, टेस्टी और झटपट बनने वाला चाहिए, तो उत्तर प्रदेश की फेमस वेज तहरी आपके लिए एकदम परफेक्ट डिश है. यह न सिर्फ खाने में लाजवाब होती है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी अच्छी मानी जाती है. उत्तर भारत, खासकर यूपी के घरों में तहरी सालों से बनाई जा रही है. पहले इसे धीरे-धीरे पकाया जाता था, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग ऐसी रेसिपी चाहते हैं जो कम समय में तैयार हो जाए. 

अच्छी बात यह है कि अब इंस्टेंट स्टाइल में तहरी आसानी से बनाई जा सकती है और इसमें टेस्ट से कोई समझौता भी नहीं होता. चावल, ताजी सब्जियां और खुशबूदार देसी मसालों से बनी तहरी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है. यह एक शुद्ध शाकाहारी, हल्की और पेट भरने वाली डिश है, जिसे आप कुकर या कढ़ाई दोनों में बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की मशहूर तहरी आसान रेसिपी क्या है. 

उत्तर प्रदेश की मशहूर तहरी बनाने की आसान रेसिपी

1. सबसे पहले चावल को अच्छे से धो लें और करीब 10–15 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. इससे चावल जल्दी और अच्छे से पकते हैं. 

2. अब एक प्रेशर कुकर या कढ़ाई में तेल या घी गरम करें. इसमें जीरा और तेजपत्ता डालें. जैसे ही जीरा चटकने लगे, उसमें कटा हुआ प्याज डाल दें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें.

3. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालें. अब बारीक कटा टमाटर डालकर मसाले को तब तक पकाएं, जब तक तेल अलग न दिखने लगे.

 4. अब इसमें आलू, गाजर और मटर डालें और 2–3 मिनट तक हल्का सा भून लें. फिर हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं.

 5. अब भीगे हुए चावल डालें और धीरे-धीरे चलाएं ताकि चावल टूटे नहीं. इसके बाद पानी डालें, कुकर का ढक्कन बंद करें और 2 सीटी आने तक पकाएं.

 6. गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें. ढक्कन खोलते ही खुशबूदार और स्वादिष्ट इंस्टेंट वेज तहरी तैयार है.

7. लास्ट में ऊपर से हरा धनिया डालें और इसे दही, बूंदी रायता या सलाद के साथ गरम-गरम परोसें.

यह भी पढ़ें : Cooker Dal Overflowing: कुकर में सीटी लगाने पर बाहर निकलती है दाल, अपनाएं ये हैक्स

Published at : 26 Jan 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
UP Veg Tahri Instant Tahri Recipe Pure Veg Tahri Uttar Pradesh Famous Tahri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
झारखंड
'शिबू सोरेन भारत रत्न थे और रहेंगे', पिता को पद्मभूषण मिलने पर बोले झारखंड CM हेमंत सोरेन
'शिबू सोरेन भारत रत्न थे और रहेंगे', पिता को पद्मभूषण मिलने पर बोले झारखंड CM हेमंत सोरेन
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
बॉलीवुड
Border 2 Records: ‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन किया बड़ा कमाल, ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ बना डाले ये 5 तगड़े रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन किया बड़ा कमाल, ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ बना डाले 5 तगड़े रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

77वां गणतंत्र दिवस आज, कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत
गणतंत्र दिवस पर अभेद किले में तब्दील दिल्ली, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात
गणतंत्र दिवस पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर
Crime News : मौत की दरिया...जिंदगी की जंग | Sansani
Shankaracharya Controversy: धरने के 8 दिन...सम्मान के लिए शंकराचार्य की 'जिद'! | Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
झारखंड
'शिबू सोरेन भारत रत्न थे और रहेंगे', पिता को पद्मभूषण मिलने पर बोले झारखंड CM हेमंत सोरेन
'शिबू सोरेन भारत रत्न थे और रहेंगे', पिता को पद्मभूषण मिलने पर बोले झारखंड CM हेमंत सोरेन
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
बॉलीवुड
Border 2 Records: ‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन किया बड़ा कमाल, ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ बना डाले ये 5 तगड़े रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन किया बड़ा कमाल, ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ बना डाले 5 तगड़े रिकॉर्ड
क्रिकेट
विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत
विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत
जनरल नॉलेज
Lab Diamonds: क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
ट्रेंडिंग
"पी ले-पी ले मुझको मैं शराब बन जाऊंगी" हसीना के ठुमकों ने हिलाया इंटरनेट, वीडियो देख खो बैठेंगे होश
जनरल नॉलेज
अमेरिका-चीन में हो जाए सीधी जंग तो कौन पड़ेगा भारी, नंबर-1 देश को कितनी देर टक्कर दे पाएगा ड्रैगन?
अमेरिका-चीन में हो जाए सीधी जंग तो कौन पड़ेगा भारी, नंबर-1 देश को कितनी देर टक्कर दे पाएगा ड्रैगन?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget