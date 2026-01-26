सिर्फ 10 मिनट में तैयार होगी उत्तर प्रदेश की मशहूर शुद्ध शाकाहारी और हेल्दी तहरी, जानें रेसिपी

अगर रोज-रोज वही दाल-सब्जी और रोटी खाकर मन ऊब गया है और डिनर में कुछ नया, टेस्टी और झटपट बनने वाला चाहिए, तो उत्तर प्रदेश की फेमस वेज तहरी आपके लिए एकदम परफेक्ट डिश है. यह न सिर्फ खाने में लाजवाब होती है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी अच्छी मानी जाती है. उत्तर भारत, खासकर यूपी के घरों में तहरी सालों से बनाई जा रही है. पहले इसे धीरे-धीरे पकाया जाता था, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग ऐसी रेसिपी चाहते हैं जो कम समय में तैयार हो जाए.

अच्छी बात यह है कि अब इंस्टेंट स्टाइल में तहरी आसानी से बनाई जा सकती है और इसमें टेस्ट से कोई समझौता भी नहीं होता. चावल, ताजी सब्जियां और खुशबूदार देसी मसालों से बनी तहरी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है. यह एक शुद्ध शाकाहारी, हल्की और पेट भरने वाली डिश है, जिसे आप कुकर या कढ़ाई दोनों में बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की मशहूर तहरी आसान रेसिपी क्या है.

उत्तर प्रदेश की मशहूर तहरी बनाने की आसान रेसिपी

1. सबसे पहले चावल को अच्छे से धो लें और करीब 10–15 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. इससे चावल जल्दी और अच्छे से पकते हैं.

2. अब एक प्रेशर कुकर या कढ़ाई में तेल या घी गरम करें. इसमें जीरा और तेजपत्ता डालें. जैसे ही जीरा चटकने लगे, उसमें कटा हुआ प्याज डाल दें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें.

3. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालें. अब बारीक कटा टमाटर डालकर मसाले को तब तक पकाएं, जब तक तेल अलग न दिखने लगे.

4. अब इसमें आलू, गाजर और मटर डालें और 2–3 मिनट तक हल्का सा भून लें. फिर हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं.

5. अब भीगे हुए चावल डालें और धीरे-धीरे चलाएं ताकि चावल टूटे नहीं. इसके बाद पानी डालें, कुकर का ढक्कन बंद करें और 2 सीटी आने तक पकाएं.

6. गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें. ढक्कन खोलते ही खुशबूदार और स्वादिष्ट इंस्टेंट वेज तहरी तैयार है.

7. लास्ट में ऊपर से हरा धनिया डालें और इसे दही, बूंदी रायता या सलाद के साथ गरम-गरम परोसें.

